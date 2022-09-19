Компании Nungu Diamonds грозит ликвидация

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По сообщениям СМИ ЮАР, компания Nungu Diamonds может быть ликвидирована после нарушения кредитного соглашения на сумму 1,6 млн рэндов, которое она заключила с компанией Anglo American Zimele.

Издание News24 сообщает, что несколько требований погашения были проигнорированы, что вынудило Anglo American Zimele подать в суд на владельца Nungu Diamonds Кеалебога Пуле (Kealeboga Pule). Решение вынесет Верховный суд Йоханнесбурга.

«Ответчик обязался вносить ежемесячные платежи до седьмого числа каждого месяца в пользу истца в размере 135 500 рэндов», — говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось издание. — В случае, если ответчик не произведет один платеж, вся непогашенная сумма будет причитаться истцу».

Сообщается, что Nungu Diamonds произвела последний платеж в апреле.

Между тем Пуле сообщил, что Anglo-American Zimele продлила финансирование в рамках программы по обеспечению производства бриллиантов местным населением в Южной Африке.

Он опротестовал сумму, указанную в иске.

«Первоначальная сумма кредита составляла 3 млн рэндов, и на сегодняшний день Nungu Diamonds успешно выплатила 2 471 991 рэнда. В течение этой недели было выплачено 475 000 рэндов», — сказал Пуле.

«Долг в размере 1,3 млн рэндов, указанных в повестке, некорректен, это преждевременные действия юристов Anglo-American Zimele, и я уверен, что это вопрос, который мы можем обсудить и уладить, не тратя время наших судов», - прокомментировал Пуле.

Nungu Diamonds — одна из пяти компаний, которые были выбраны для участия в проекте De Beers по привлечению местного населения к производству бриллиантов, запущенном в 2016 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





