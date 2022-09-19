Эксклюзив
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Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
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Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
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29 августа 2022
Некоторые члены ЕС настаивают на запрете импорта российских алмазов
Введение запрета со стороны Евросоюза, который ранее уже ввел в действие шесть пакетов санкций в отношении России, требует единодушного одобрения всех стран-членов блока. До сих пор Бельгия, являющаяся крупнейшим мировым центром алмазной торговли, отвергала такое предложение.
Ожидается, что Европейская комиссия представит на этой неделе государствам ЕС официальное предложение о введении дополнительных санкций против РФ.
Ввести запрет на импорт алмазов из России, где крупнейшим в мире производителем необработанных драгоценных камней является компания АЛРОСА, предложили Польша, Ирландия, Литва, Эстония и Латвия.
Антверпенский всемирный алмазный центр, со своей стороны, заявил, что санкции лишат диамантеров около 30% бизнеса и принесут пользу конкурирующим торговым центрам. По мнению AWDC, клиентам должно быть позволено самим решать, хотят ли они покупать российские драгоценные камни или нет.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил на международной конференции по алмазам 14 сентября, что запрет камней из России станет «огромной потерей» и нанесет ущерб отрасли, на долю которой приходится 5% бельгийского экспорта и которая поддерживает около 30 тыс рабочих мест.
Однако чиновник ЕС и дипломат, участвующие в подготовке новых ограничительных мер против России, заявили, что теперь Бельгия, вероятно, снимет свое вето.
После внесения Еврокомиссией предложения о новых санкциях в отношении РФ дипломаты и министры стран ЕС будут вести переговоры до тех пор, пока не достигнут консенсуса. В противном случае принятие решения будет вынесено на рассмотрение глав государств и правительств государств ЕС, которые соберутся на встречу 6-7 октября в Праге.
Алекс Шишло для Rough&Polished