Два человека числятся пропавшими без вести после происшествия на руднике Ягерсфонтейн в ЮАР

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Два человека до сих пор числятся пропавшими без вести после обрушения стены дамбы на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein).

Один человек погиб от наводнения, которое также повредило имущество и привело к загрязнению рек.

«Поисково-спасательная операция продолжается», — цитирует Mining Weekly пресс-секретаря главы провинции Палесы Чубиси (Palesa Chubisi).

Между тем Департамент социального развития сообщил, что некоторые из 187 семей потеряли все свое имущество, а 164 приусадебных участка были повреждены илом.

В 2010 году De Beers продала рудник и его хвостохранилища консорциуму Superkolong Consortium, в который входили местные инвесторы из ЮАР.

Однако в апреле прошлого года Stargems купила шахту и прилегающие сухие хвостохранилища, то есть стала владельцем и оператором через свою южноафриканскую дочернюю компанию Jagersfontein Developments.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished







