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29 августа 2022
Glencore кредитует медный рудник Мопани в Замбии
Согласно предложению, ZCCM-IH также должна внести свою долю в кредит.
Агентство Reuters сообщает, что Glencore, которая владела Мопани до марта прошлого года, готова предоставить до $100 млн в качестве краткосрочного денежного вливания.
Кредит поможет Mopani Copper Mines покрыть общие расходы, включая покупку реагентов и оплату труда рабочих и подрядчиков.
ZCCM-IH приобрела рудник в 2021 году после того, как правительство бывшего президента Эдгара Лунгу выступило против решения Glencore законсервировать рудник в 2020 году из-за снижения цен на медь.
Однако Glencore сохранила за собой право продавать продукцию Мопани.
Рудник может производить до 225 тыс. тонн меди в год, что примерно в три раза превышает нынешний годовой объем производства.
Mopani Copper Mines необходимы инвестиции в размере не менее $300 млн для финансирования сложных подземных работ, заявили неназванные представители компании, которых цитирует Reuters.
Производство на руднике сокращалось из-за недостатка новых инвестиций.
Это привело к тому, что текущие расходы трудно покрыть.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished