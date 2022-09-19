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29 августа 2022
Glencore приобретет долю Newmont в проекте MARA
После завершения сделки Glencore будет владеть 43,75% MARA.
Согласно условиям соглашения, Glencore выплатит $124,9 млн при закрытии cделки и погасит отсроченный платеж в $30 млн при коммерческом производстве с учетом ежегодного начисления процентов в размере 6%, сообщил интернет-ресурс newmont.com.
Общая сумма отложенного возмещения ограничена 50 млн долларов.
Закрытие сделки осуществляется в соответствии с обычными условиями и нормативными документами.
Проект MARA, расположенный в аргентинской провинции Катамарка (Catamarca), является совместным предприятием, созданным в декабре 2020 года между Yamana Gold, Glencore и Newmont после интеграции завода Minera Alumbrera и горнодобывающей инфраструктуры и проекта Agua Rica.
В рамках новой структуры Yamana Gold Inc. останется оператором с 56,25% акций проекта MARA, а Glencore будет владеть оставшимся пакетом.
МАРА, являющаяся основным активом Yamana и Glencore, обладает доказанными и вероятными запасами полезных ископаемых в размере 5,4 млн метрических тонн меди и 7,4 млн тройских унций золота, содержащихся в 1,105 млрд тонн руды. Начальный срок эксплуатации месторождения составляет 28 лет.
Алекс Шишло для Rough&Polished