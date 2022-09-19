Программа бурения компании Zeb Nickel выявила высокую минерализацию золота на проекте в Южной Африке

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Компания Zeb Nickel обнаружила аномально высокую минерализацию золота на проекте Зебедиела (Zebediela) в Лимпопо, Южная Африка.

В сообщении компании говорится, что минерализация золота на проекте связана с Питерсбургским зеленокаменным поясом, в котором находится исторический золотой рудник Эрстелинг (Eersteling).

Наличие золотого оруденения как в северной, так и в южной частях проекта означает, что оно гораздо более распространено, чем первоначально предполагалось, и это повышает шансы на то, что в рамках проекта будет обнаружено промышленное золотое месторождение, которое может быть независимым от известных зон минерализации никеля и платиноидов.

«Расположение этих золотоносных участков в непосредственной близости от пород критической зоны, содержащих никель, медь и платиноиды, означает, что бурение одновременно проверит как золотую минерализацию, так и минерализацию никеля, меди и платиноидов после пересечения пород критической зоны», - заявил генеральный директор компании Уэйн Айзекс (Wayne Isaacs).

Он сказал, что техническая команда компании в настоящее время завершает работу над местами, предложенными для следующего этапа бурения.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





