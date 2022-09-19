Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
Сегодня
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
Программа бурения компании Zeb Nickel выявила высокую минерализацию золота на проекте в Южной Африке
В сообщении компании говорится, что минерализация золота на проекте связана с Питерсбургским зеленокаменным поясом, в котором находится исторический золотой рудник Эрстелинг (Eersteling).
Наличие золотого оруденения как в северной, так и в южной частях проекта означает, что оно гораздо более распространено, чем первоначально предполагалось, и это повышает шансы на то, что в рамках проекта будет обнаружено промышленное золотое месторождение, которое может быть независимым от известных зон минерализации никеля и платиноидов.
«Расположение этих золотоносных участков в непосредственной близости от пород критической зоны, содержащих никель, медь и платиноиды, означает, что бурение одновременно проверит как золотую минерализацию, так и минерализацию никеля, меди и платиноидов после пересечения пород критической зоны», - заявил генеральный директор компании Уэйн Айзекс (Wayne Isaacs).
Он сказал, что техническая команда компании в настоящее время завершает работу над местами, предложенными для следующего этапа бурения.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished