Эксклюзив
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
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22 августа 2022
Профессор геологии за отмену обратной засыпки карьера Ягерсфонтейн
Издание Mining Weekly цитирует главного геолога компании Youssef Diamonds Liberia и профессора Международного университета Флориды (Florida International University) Стивена Хаггарти (Stephen Haggarty), занимающегося исследованиями в области наук о Земле и окружающей среде, который заявил, что засыпка разрушит объект наследия.
«Не могу поверить в то, что объект наследия будет уничтожен горнодобывающей компанией, поддерживаемой из-за рубежа, - сказал он. - Это абсолютный позор».
Компания Stargems купила данный рудник и окружающие сухие хвостохранилища в апреле прошлого года и остается владельцем и оператором через свою южноафриканскую дочернюю компанию Jagersfontein Developments.
За последнее десятилетие компания Jagersfontein Developments подала в SAHRA пять заявок на получение согласия на хранение жидких отходов рудника в карьере, а не за плотиной. Ее последняя заявка была подана в прошлом месяце.
Департамент водоснабжения и санитарии ЮАР санкционировал немедленную откачку шлама из второго отсека хвостохранилища в карьер 12 сентября, в результате чего SAHRA дала зеленый свет обратной засыпке 15 сентября.
Предыдущее разрешение Jagersfontein Developments на засыпку исторического карьера в июне 2013 года было отозвано после того, как общественный фонд Jagersfontein Community Trust обжаловал это решение в 2014 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished