Профессор геологии за отмену обратной засыпки карьера Ягерсфонтейн

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Южноафриканское агентство по ресурсам наследия (South African Heritage Resources Agency, SAHRA), которое разрешило засыпку карьера по добыче алмазов Ягерсфонтейн (Jagersfontein) отходами из второго отсека хвостохранилища, чтобы избежать еще одного обрушения стены дамбы, натолкнулось на оппозицию.

Издание Mining Weekly цитирует главного геолога компании Youssef Diamonds Liberia и профессора Международного университета Флориды (Florida International University) Стивена Хаггарти (Stephen Haggarty), занимающегося исследованиями в области наук о Земле и окружающей среде, который заявил, что засыпка разрушит объект наследия.

«Не могу поверить в то, что объект наследия будет уничтожен горнодобывающей компанией, поддерживаемой из-за рубежа, - сказал он. - Это абсолютный позор».

Компания Stargems купила данный рудник и окружающие сухие хвостохранилища в апреле прошлого года и остается владельцем и оператором через свою южноафриканскую дочернюю компанию Jagersfontein Developments.

За последнее десятилетие компания Jagersfontein Developments подала в SAHRA пять заявок на получение согласия на хранение жидких отходов рудника в карьере, а не за плотиной. Ее последняя заявка была подана в прошлом месяце.

Департамент водоснабжения и санитарии ЮАР санкционировал немедленную откачку шлама из второго отсека хвостохранилища в карьер 12 сентября, в результате чего SAHRA дала зеленый свет обратной засыпке 15 сентября.

Предыдущее разрешение Jagersfontein Developments на засыпку исторического карьера в июне 2013 года было отозвано после того, как общественный фонд Jagersfontein Community Trust обжаловал это решение в 2014 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





