Эксклюзив
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По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
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De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
В праздничный сезон на выставке India Gem & Jewellery Show ожидается экспоненциальный рост продаж
На открытие также присутствовали члены Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ведущей отраслевой организации, включая председателя GJC Ашиша Пете (Ashish Pethe), вице-председателя GJC и организатора выставки Сайяма Мехру (Saiyam Mehra), а также других видных представителей отрасли и этого высшего отраслевого органа.
Начальник люъединенной налоговой инспекции Раджив Гарг сказал: «Я очень рад быть участником этого коммерческого мероприятия. В основном было замечено, что индийские украшения — это семейный бизнес, а бренды и доверие создаются и передаются из поколения в поколение. Я желаю, чтобы это событие стало еще одним воплощением успеха и важным шагом, вдохновляющим эту и многие другие выставки».
Выражая свою благодарность участникам и покупателям, председатель GJC Ашиш Пете добавил: «Выставка такого масштаба непосредственно перед началом праздничного сезона является требованием времени. Я вижу, что участники представили новые и инновационные продукты, специально для этих праздников. Я надеюсь, что эта выставка будет иметь огромный успех и установит новый ориентир для всей отрасли».
Вице-председатель GJC и организатор выставки Сайям Мехра сказал: «Я уверен, что участники и покупатели получат большую выгоду не только от масштабов этой выставки, но и от роста спроса на золото и драгоценности».
Соучредитель GJS Нилеш Шобхават (Nilesh Shobhawat) добавил: «Я очень воодушевлен тем, что после нескольких месяцев подготовки мы все собрались здесь, чтобы представить эту великолепную выставку участникам и посетителям. Нашей целью было разработать и предоставить платформу для ювелирной отрасли, которая восстановит их уверенность после пандемии».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished