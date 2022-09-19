В праздничный сезон на выставке India Gem & Jewellery Show ожидается экспоненциальный рост продаж

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Выставка Diwali Gem & Jewellery Show (GJS) пройдет с 22 по 25 сентября 2022 года. Вчера она была торжественно открыта почетным гостем Радживом Гаргом (Rajeev Garg), начальником объединенной налоговой инспекции в Бомбейском выставочном центре в Мумбае.

На открытие также присутствовали члены Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ведущей отраслевой организации, включая председателя GJC Ашиша Пете (Ashish Pethe), вице-председателя GJC и организатора выставки Сайяма Мехру (Saiyam Mehra), а также других видных представителей отрасли и этого высшего отраслевого органа.

Начальник люъединенной налоговой инспекции Раджив Гарг сказал: «Я очень рад быть участником этого коммерческого мероприятия. В основном было замечено, что индийские украшения — это семейный бизнес, а бренды и доверие создаются и передаются из поколения в поколение. Я желаю, чтобы это событие стало еще одним воплощением успеха и важным шагом, вдохновляющим эту и многие другие выставки».

Выражая свою благодарность участникам и покупателям, председатель GJC Ашиш Пете добавил: «Выставка такого масштаба непосредственно перед началом праздничного сезона является требованием времени. Я вижу, что участники представили новые и инновационные продукты, специально для этих праздников. Я надеюсь, что эта выставка будет иметь огромный успех и установит новый ориентир для всей отрасли».

Вице-председатель GJC и организатор выставки Сайям Мехра сказал: «Я уверен, что участники и покупатели получат большую выгоду не только от масштабов этой выставки, но и от роста спроса на золото и драгоценности».

Соучредитель GJS Нилеш Шобхават (Nilesh Shobhawat) добавил: «Я очень воодушевлен тем, что после нескольких месяцев подготовки мы все собрались здесь, чтобы представить эту великолепную выставку участникам и посетителям. Нашей целью было разработать и предоставить платформу для ювелирной отрасли, которая восстановит их уверенность после пандемии».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished







