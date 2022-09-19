Эксклюзив
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
Сегодня
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
Огромный интерес североамериканских инвесторов к платиновым слиткам в 2022 году
На Лондонском рынке платины и палладия (London Platinum and Palladium Market, LPPM), крупном международном центре торговли платиновыми изделиями, совершаются сделки с платиновыми слитками и монетами. Они часто выпускаются государственными монетными дворами, такими как Монетный двор США или Королевский монетный двор Великобритании.
У платиновых слитков повышенная ликвидность по сравнению с неметаллическими продуктами, поскольку их легко покупать и продавать, а стоимость зависит от их чистоты и преобладающей рыночной цены на платину.
В некоторых юрисдикциях, например в США, изделия из платиновых слитков могут храниться как часть накопительного пенсионного фонда и имеют налоговые льготы от определенных инвестиций в платиновые слитки.
В этом году спрос на платиновые слитки и монеты в Северной Америке достигнет нового максимума в 292 тыс. унций, что отражает сильный интерес инвесторов к физическим активам на фоне растущей инфляции. Сообщается, что в 2022 году продажи платиновой монеты «Американский орел» весом в 1 унцию достигли второго по величине уровня за всю историю, составив 80 тыс. унций с начала года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished