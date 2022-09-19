Огромный интерес североамериканских инвесторов к платиновым слиткам в 2022 году

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В 2022 году инвестиционные продукты, такие как слитки и монеты, гарантирующие чистоту металла на уровне 99,95%, будут пользоваться большим спросом у инвесторов из Северной Америки. Инвестиции в платиновые слитки обнадеживают их в том числе с точки зрения происхождения и качества.

На Лондонском рынке платины и палладия (London Platinum and Palladium Market, LPPM), крупном международном центре торговли платиновыми изделиями, совершаются сделки с платиновыми слитками и монетами. Они часто выпускаются государственными монетными дворами, такими как Монетный двор США или Королевский монетный двор Великобритании.

У платиновых слитков повышенная ликвидность по сравнению с неметаллическими продуктами, поскольку их легко покупать и продавать, а стоимость зависит от их чистоты и преобладающей рыночной цены на платину.

В некоторых юрисдикциях, например в США, изделия из платиновых слитков могут храниться как часть накопительного пенсионного фонда и имеют налоговые льготы от определенных инвестиций в платиновые слитки.

В этом году спрос на платиновые слитки и монеты в Северной Америке достигнет нового максимума в 292 тыс. унций, что отражает сильный интерес инвесторов к физическим активам на фоне растущей инфляции. Сообщается, что в 2022 году продажи платиновой монеты «Американский орел» весом в 1 унцию достигли второго по величине уровня за всю историю, составив 80 тыс. унций с начала года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





