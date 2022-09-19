В Индии экспорт бриллиантов в августе 2022 года снизился на 7,48%, а импорт алмазного сырья вырос на 12,49%

Сегодня Новости

В Индии в августе 2022 года валовой экспорт бриллиантов составил $ 1 879,74 млн по сравнению с $ 2031,64 млн за тот же месяц предыдущего года, согласно данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

В августе 2022 года валовой импорт бриллиантов на сумму $ 131,78 млн продемонстрировал рост на 8,49% по сравнению с $ 121,46 млн в августе 2021 года.

Валовой экспорт бриллиантов на уровне $ 10 080,52 млн продемонстрировал снижение на 3,68% за период с апреля 2022 года по август 2022 года по сравнению с $ 10 465,28 млн за тот же период предыдущего года.

Импорт бриллиантов на уровне $ 616,84 млн вырос на 4,18% за период с апреля 2022 года по август 2022 года по сравнению с $ 592,12 млн за тот же период предыдущего года.

Валовой импорт бриллиантов во внутреннюю тарифную зону Индии (Domestic Tariff Area, DTA) на сумму $ 207,80 млн продемонстрировал рост на 50,92% за период с апреля 2022 года по август 2022 года по сравнению с $ 137,69 млн за тот же период в 2021 году.

Валовой импорт бриллиантов в специальную экономическую зону (Special Economic Zone, SEZ) в размере $ 409,04 млн продемонстрировал снижение на 9,99% за период с апреля 2022 года по август 2022 года по сравнению с $ 454,43 млн за тот же период 2021 года.

Валовой импорт алмазного сырья в размере $1 362,04 млн в августе этого года показал рост на 12,49% с $ 1210,77 млн в августе 2021 года.

В период с апреля по август 2022 года валовой импорт алмазов в размере $ 7 865,4 млн показал рост на 5,86% по сравнению $ 7 429,88 млн в тот же период в предыдущем году.

Валовой импорт алмазного сырья в 54,5 млн каратов в течение апреля-августа 2022 года показал снижение на 20,81 % по сравнению с 68,822 млн каратов в течение того же периода предыдущего года.

Валовой экспорт искусственных бриллиантов за период апреля по август 2022 года на уровне $ 765,86 млн продемонстрировал рост на 55,68% по сравнению с $ 491,95 млн за тот же период предыдущего года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



