Эксклюзив
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
В Индии экспорт бриллиантов в августе 2022 года снизился на 7,48%, а импорт алмазного сырья вырос на 12,49%
В августе 2022 года валовой импорт бриллиантов на сумму $ 131,78 млн продемонстрировал рост на 8,49% по сравнению с $ 121,46 млн в августе 2021 года.
Валовой экспорт бриллиантов на уровне $ 10 080,52 млн продемонстрировал снижение на 3,68% за период с апреля 2022 года по август 2022 года по сравнению с $ 10 465,28 млн за тот же период предыдущего года.
Импорт бриллиантов на уровне $ 616,84 млн вырос на 4,18% за период с апреля 2022 года по август 2022 года по сравнению с $ 592,12 млн за тот же период предыдущего года.
Валовой импорт бриллиантов во внутреннюю тарифную зону Индии (Domestic Tariff Area, DTA) на сумму $ 207,80 млн продемонстрировал рост на 50,92% за период с апреля 2022 года по август 2022 года по сравнению с $ 137,69 млн за тот же период в 2021 году.
Валовой импорт бриллиантов в специальную экономическую зону (Special Economic Zone, SEZ) в размере $ 409,04 млн продемонстрировал снижение на 9,99% за период с апреля 2022 года по август 2022 года по сравнению с $ 454,43 млн за тот же период 2021 года.
Валовой импорт алмазного сырья в размере $1 362,04 млн в августе этого года показал рост на 12,49% с $ 1210,77 млн в августе 2021 года.
В период с апреля по август 2022 года валовой импорт алмазов в размере $ 7 865,4 млн показал рост на 5,86% по сравнению $ 7 429,88 млн в тот же период в предыдущем году.
Валовой импорт алмазного сырья в 54,5 млн каратов в течение апреля-августа 2022 года показал снижение на 20,81 % по сравнению с 68,822 млн каратов в течение того же периода предыдущего года.
Валовой экспорт искусственных бриллиантов за период апреля по август 2022 года на уровне $ 765,86 млн продемонстрировал рост на 55,68% по сравнению с $ 491,95 млн за тот же период предыдущего года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished