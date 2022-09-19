Банковские проблемы вынуждают Grib Diamonds отложить аукцион по продаже алмазов

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Компания Grib Diamonds NV заявила, что вынуждена отложить аукцион алмазного сырья в Дубае в следующем месяце в связи с тем, что банк-корреспондент заблокировал платежи от некоторых покупателей.

Базирующаяся в Антверпене компания, продающая алмазы с российского рудника им. В. Гриба, сообщила покупателям, что отменила просмотры, которые должны были состояться 4-8 октября, и сам намеченный на 12 октября аукцион, пишет интернет-ресурс idexonline.com.

«В настоящее время мы сталкиваемся с некоторыми банковскими проблемами и поэтому предпочитаем подождать, пока они не будут решены. Приносим извинения всем, кто потратил время на составление планов поездок», - говорится в сообщении компании, адресованном клиентам.

«Причина, по которой платежи блокируются банком-корреспондентом, в настоящее время нам неизвестна. Все остальные банки-корреспонденты обрабатывали платежи без задержек. Для поддержки наших клиентов мы привлекли нашего внешнего юрисконсульта. Юрисконсульт инициирует связь с банком-корреспондентом и предоставит всю необходимую информацию/доказательства, необходимые для урегулирования проблемы», - заявил Энтони Дир (Antony Dear), руководитель отдела продаж Grib Diamonds.



Алекс Шишло для Rough&Polished





