Эксклюзив
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Банковские проблемы вынуждают Grib Diamonds отложить аукцион по продаже алмазов
Базирующаяся в Антверпене компания, продающая алмазы с российского рудника им. В. Гриба, сообщила покупателям, что отменила просмотры, которые должны были состояться 4-8 октября, и сам намеченный на 12 октября аукцион, пишет интернет-ресурс idexonline.com.
«В настоящее время мы сталкиваемся с некоторыми банковскими проблемами и поэтому предпочитаем подождать, пока они не будут решены. Приносим извинения всем, кто потратил время на составление планов поездок», - говорится в сообщении компании, адресованном клиентам.
«Причина, по которой платежи блокируются банком-корреспондентом, в настоящее время нам неизвестна. Все остальные банки-корреспонденты обрабатывали платежи без задержек. Для поддержки наших клиентов мы привлекли нашего внешнего юрисконсульта. Юрисконсульт инициирует связь с банком-корреспондентом и предоставит всю необходимую информацию/доказательства, необходимые для урегулирования проблемы», - заявил Энтони Дир (Antony Dear), руководитель отдела продаж Grib Diamonds.
Алекс Шишло для Rough&Polished