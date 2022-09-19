Эксклюзив
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По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
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Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
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22 августа 2022
Член совета директоров BlueRock Diamonds уходит в отставку
«Я хотел бы поблагодарить Дэвида за его ценный вклад и неизменную поддержку BlueRock на протяжении многих лет и пожелать ему успехов в его будущих начинаниях», — сказал председатель совета директоров Роб Кролл (Rob Croll).
Компания недавно назначила Виктора Дингла (Victor Dingle) своим директором с исполнительскими полномочиями.
Это последовало за отставкой Майка Хьюстона (Mike Houston) с поста председателя совета директоров.
В настоящее время Дингл является генеральным директором и главным финансовым директором Teichmann, диверсифицированной группы компаний, специализирующихся на многопрофильных строительных услугах, горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве.
Он также является крупнейшим акционером BlueRock.
Кролл, вошедший в совет директоров в июне 2021 года в качестве независимого директора без исполнительских полномочий, на прошлой неделе также стал новым председателем совета директоров.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished