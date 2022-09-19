Член совета директоров BlueRock Diamonds уходит в отставку

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Компания BlueRock Diamonds, которая владеет и управляет алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке, объявила об уходе Дэвида Фейси (David Facey) с поста члена совета директоров с немедленным вступлением этого решения в силу.

«Я хотел бы поблагодарить Дэвида за его ценный вклад и неизменную поддержку BlueRock на протяжении многих лет и пожелать ему успехов в его будущих начинаниях», — сказал председатель совета директоров Роб Кролл (Rob Croll).

Компания недавно назначила Виктора Дингла (Victor Dingle) своим директором с исполнительскими полномочиями.

Это последовало за отставкой Майка Хьюстона (Mike Houston) с поста председателя совета директоров.

В настоящее время Дингл является генеральным директором и главным финансовым директором Teichmann, диверсифицированной группы компаний, специализирующихся на многопрофильных строительных услугах, горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Он также является крупнейшим акционером BlueRock.

Кролл, вошедший в совет директоров в июне 2021 года в качестве независимого директора без исполнительских полномочий, на прошлой неделе также стал новым председателем совета директоров.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





