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22 августа 2022
Lucapa Diamond добыла 29-й алмаз весом более 100 каратов на руднике Луло
Image credit: Lucapa Diamond
Lucapa Diamond добыла белый алмаз типа IIa весом 131 карат на своем алмазном руднике Луло (Lulo) в Анголе, на 40% принадлежащем компании.
Этот камень является 29-м алмазом весом более 100 каратов из когда-либо добытых на Луло, и четвертым алмазом весом более 100 каратов, добытым на руднике в этом году.
«Мы очень довольны обнаружением еще одного впечатляющего алмаза весом более 100 каратов типа IIa на руднике Луло, который в очередной раз иллюстрирует успех нашего длительного партнерства с компаниями Endiama и Rosas & Petalas, уникальную природу ресурсов Луло и геологоразведочный потенциал первичного месторождения», — сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
Министр минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo) заявил, что Ангола доказала свой огромный алмазный потенциал.
«Я убежден, что благодаря открытиям такого рода в ближайшем будущем мы войдем в число крупнейших производителей алмазов в мире, — сказал он. — Компании всегда могут рассчитывать на полную институциональную поддержку министерства для обеспечения надлежащего выполнения своих операций».
Председатель совета директоров Endiama Хосе Мануэль Ганга Жуниор (José Manuel Ganga Júnior) заявил, что открытие еще одного крупного и высококачественного алмаза демонстрирует качество партнерства между государственной компанией Rosas & Petalas и Lucapa Diamond.
«Мы по-прежнему уверены в этом партнерстве и подтверждаем, что сделаем все возможное, чтобы такие результаты были умножены», — сказал он.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished