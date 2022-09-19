В августе 2022 года продажи ювелирных изделий в Китае выросли на 5,4%

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В августе 2022 года продажи ювелирных изделий в Китае продолжали расти, как и в предыдущем месяце, по мере того как китайское правительство в течение месяца постепенно ослабляло строгие ограничения Covid.

Данные Государственного статистического бюро Китая показывают, что в августе розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий выросли на 7,2%, до примерно $3,81 млрд, а показатели с января по август выросли на 2,2%. Общий объем розничных продаж в августе вырос на 5,4%, а за период с января по август - на 0,5%.

В июле 2022 года продажи ювелирных изделий выросли на 22,1%, до $3,6 млрд в годовом исчислении, а с января по июль 2022 года достигли $25,17 млрд, увеличившись на 1,5%.

В последние месяцы Китай смягчил правила в отношении поездок и карантина после длившихся месяцы строгих ограничений в связи с пандемией.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



