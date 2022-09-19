Эксклюзив
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
В августе 2022 года продажи ювелирных изделий в Китае выросли на 5,4%
Данные Государственного статистического бюро Китая показывают, что в августе розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий выросли на 7,2%, до примерно $3,81 млрд, а показатели с января по август выросли на 2,2%. Общий объем розничных продаж в августе вырос на 5,4%, а за период с января по август - на 0,5%.
В июле 2022 года продажи ювелирных изделий выросли на 22,1%, до $3,6 млрд в годовом исчислении, а с января по июль 2022 года достигли $25,17 млрд, увеличившись на 1,5%.
В последние месяцы Китай смягчил правила в отношении поездок и карантина после длившихся месяцы строгих ограничений в связи с пандемией.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished