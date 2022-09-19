Эксклюзив
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
GJC организует с 22 по 25 сентября вторую выставку Indian Gem & Jewellery Show на праздник Дивали
Выставка пройдет на площади более 200 тыс. кв. футов. В ней примут участие более 400 участников. В рамках рекламы GJC провел более 100 роуд-шоу в Индии и на международных рынках, таких как Великобритания, Дубай, Бангладеш и т. д.
Председатель GJC Ашиш Пете (Ashish Pethe) сказал: «Мы стратегически спланировали это шоу до праздничного сезона Дивали/Дашара. Это будет выгодно как участникам, так и посетителям, поскольку вся отрасль будет готовиться к предстоящему спросу. На этой выставке мы с нетерпением ждем покупателей со всего мира. За последние несколько месяцев мы провели активную рекламную кампанию и получили хорошие отзывы от покупателей».
Вице-председателем GJC и организатор выставки Сайям Мехра (Saiyam Mehra) сказал: «Мы с нетерпением ждем выставки. Подготовка Humara Apna Show на Дивали идет полным ходом. Всего представлено более 400 участников и 800 стендов, которые готовы удовлетворить требования предстоящего праздничного сезона, ожидается 9000 зарегистрированных посетителей. Так что эта выставка уже кажется успешной».
В выставке GJS примут участие ведущие производители и оптовые продавцы драгоценных камней и ювелирных изделий, а также дилеры всей отрасли. GJS соберет лучших розничных и оптовых продавцов, производителей, трейдеров и представителей со всей Индии. GJS стремится стать идеальной платформой для ведения бизнеса и обязательна для посещения каждым ювелиром, интересующимся индийским рынком.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished