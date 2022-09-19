GJC организует с 22 по 25 сентября вторую выставку Indian Gem & Jewellery Show на праздник Дивали

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В апреле этого года успешно завершилась 1-ая выставка India Gem & Jewellery Show (GJS). Теперь Всеиндийский национальный совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ведущая организация в ювелирной отрасли Индии, готов организовать Diwali Edition (2-я выставка) в рамках мега-выставки в формате «бизнес бизнесу». Она пройдет с 22 по 25 сентября в Бомбейском выставочном центре (NESCO) в Мумбае.

Выставка пройдет на площади более 200 тыс. кв. футов. В ней примут участие более 400 участников. В рамках рекламы GJC провел более 100 роуд-шоу в Индии и на международных рынках, таких как Великобритания, Дубай, Бангладеш и т. д.

Председатель GJC Ашиш Пете (Ashish Pethe) сказал: «Мы стратегически спланировали это шоу до праздничного сезона Дивали/Дашара. Это будет выгодно как участникам, так и посетителям, поскольку вся отрасль будет готовиться к предстоящему спросу. На этой выставке мы с нетерпением ждем покупателей со всего мира. За последние несколько месяцев мы провели активную рекламную кампанию и получили хорошие отзывы от покупателей».

Вице-председателем GJC и организатор выставки Сайям Мехра (Saiyam Mehra) сказал: «Мы с нетерпением ждем выставки. Подготовка Humara Apna Show на Дивали идет полным ходом. Всего представлено более 400 участников и 800 стендов, которые готовы удовлетворить требования предстоящего праздничного сезона, ожидается 9000 зарегистрированных посетителей. Так что эта выставка уже кажется успешной».

В выставке GJS примут участие ведущие производители и оптовые продавцы драгоценных камней и ювелирных изделий, а также дилеры всей отрасли. GJS соберет лучших розничных и оптовых продавцов, производителей, трейдеров и представителей со всей Индии. GJS стремится стать идеальной платформой для ведения бизнеса и обязательна для посещения каждым ювелиром, интересующимся индийским рынком.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





