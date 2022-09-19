Пессимистический прогноз UBS по курсу золота

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Подорожание золота до 1680 долларов США за тройскую унцию является негативным сигналом как для желтого металла, так и серебра, говорится в отчете UBS Group AG.

Один из самых крупных швейцарских финансовых холдингов, предоставляющий большой спектр финансовых услуг клиентам по всему миру, прогнозирует цену золота на конец года на уровне 1600 долларов за унцию, предупреждая при этом о возможном ее падении до 1500.

С учетом ожидаемого роста реальной доходности в США, превышающей 1%, и укрепления доллара, UBS прогнозирует в ближайшие месяцы дальнейший отток средств из золотых торгуемых индексных фондов (ETF) и сокращение фьючерсных контрактов.

Таким образом, UBS подтверждает свой прогноз относительно негативного воздействия рыночных факторов на курс золота в течение следующих 3-6 месяцев, пишет интернет-ресурс boursorama.com.



Алекс Шишло для Rough&Polished





