DMCC проведет ежегодный конгресс ICA в Дубае

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) подписал соглашение с Международной ассоциацией по цветным камням (International Colored Gemstone Association, ICA), согласно которому Ежегодный конгресс ICA 2023 будет проведен в Дубае.

На конгрессе, который пройдет с 15 по 17 февраля 2023 года в конференц-центре DMCC Almas, соберутся сотни представителей индустрии драгоценных камней, чтобы поделиться возможностями в решении проблем, стоящих перед отраслью.

Конгресс пройдет сразу после выставки Ювелирных изделий, драгоценных камней и технологий в Дубае (Jewellery, Gem & Technology Dubai, JGT Dubai), которая состоится во Всемирном торговом центре Дубая с 12 по 14 февраля 2023 года.

Президент ICA Клемент Саббах (Clement Sabbagh) сказал: «Конгресс ICA — это уникальное событие, в котором участвуют самые разные и авторитетные лидеры индустрии драгоценных камней. На каждом Конгрессе активно выступают спикеры, проводятся убедительные дискуссионные форумы. Это возможность для участников нашей невероятно разнообразной отрасли собраться вместе и поделиться идеями, найти пути сотрудничества и бросить вызов друг другу, чтобы исследовать пути укрепления и развития индустрии драгоценных камней».

Проведение ежегодного конгресса ICA в Дубае является частью более широкого плана DMCC по развитию мировой торговли драгоценными камнями. В этом году DMCC провела четыре тендера на цветные драгоценные камни на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE), крупнейшей в мире площадке для торговли драгоценными камнями. ICA — некоммерческая организация и единственная международная организация, специально созданная для индустрии драгоценных камней.

Председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) сказал: «С тех пор, как мы в последний раз сотрудничали с ICA для проведения ежегодного конгресса в 2007 году, DMCC стал катализатором мировой торговли сырьевыми товарами. Мы превратили Дубай, где раньше практически не торговали камнями, в один из ведущих мировых центров торговли алмазами. Поэтому мы рады снова сотрудничать с ICA, мировым лидером в области цветных драгоценных камней, для проведения ежегодного конгресса в Дубае, в этот решающий момент для DMCC и отрасли в целом».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





