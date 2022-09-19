Эксклюзив
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
DMCC проведет ежегодный конгресс ICA в Дубае
На конгрессе, который пройдет с 15 по 17 февраля 2023 года в конференц-центре DMCC Almas, соберутся сотни представителей индустрии драгоценных камней, чтобы поделиться возможностями в решении проблем, стоящих перед отраслью.
Конгресс пройдет сразу после выставки Ювелирных изделий, драгоценных камней и технологий в Дубае (Jewellery, Gem & Technology Dubai, JGT Dubai), которая состоится во Всемирном торговом центре Дубая с 12 по 14 февраля 2023 года.
Президент ICA Клемент Саббах (Clement Sabbagh) сказал: «Конгресс ICA — это уникальное событие, в котором участвуют самые разные и авторитетные лидеры индустрии драгоценных камней. На каждом Конгрессе активно выступают спикеры, проводятся убедительные дискуссионные форумы. Это возможность для участников нашей невероятно разнообразной отрасли собраться вместе и поделиться идеями, найти пути сотрудничества и бросить вызов друг другу, чтобы исследовать пути укрепления и развития индустрии драгоценных камней».
Проведение ежегодного конгресса ICA в Дубае является частью более широкого плана DMCC по развитию мировой торговли драгоценными камнями. В этом году DMCC провела четыре тендера на цветные драгоценные камни на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE), крупнейшей в мире площадке для торговли драгоценными камнями. ICA — некоммерческая организация и единственная международная организация, специально созданная для индустрии драгоценных камней.
Председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) сказал: «С тех пор, как мы в последний раз сотрудничали с ICA для проведения ежегодного конгресса в 2007 году, DMCC стал катализатором мировой торговли сырьевыми товарами. Мы превратили Дубай, где раньше практически не торговали камнями, в один из ведущих мировых центров торговли алмазами. Поэтому мы рады снова сотрудничать с ICA, мировым лидером в области цветных драгоценных камней, для проведения ежегодного конгресса в Дубае, в этот решающий момент для DMCC и отрасли в целом».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished