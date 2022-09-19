Южноафриканцы требуют вернуть бриллиант из скипетра английской королевы

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Южноафриканцы призвали королевскую семью Великобритании вернуть бриллиант, установленный на скипетре покойной королевы Елизаветы II.

CNN сообщает, что более 6 000 человек подписали петицию с просьбой вернуть бриллиант.

Алмаз «Куллинан» был обнаружен в старой южноафриканской провинции Трансвааль в 1905 году и предположительно был подарен королю Эдуарду VII два года спустя.

«Бриллиант «Куллинан» должен быть немедленно возвращен в Южную Африку, - цитируют местные СМИ слова активиста Тандуксоло Сабело (Thanduxolo Sabelo). - Полезные ископаемые нашей страны и других стран продолжают приносить пользу Великобритании за счет нашего народа».

Член парламента от южноафриканской оппозиции «Борцы за экономическую свободу» (Economic Freedom Fighters, EFF) в прошлом году потребовал вернуть Южной Африке ее бриллиант. Политик Мбусийсени Ндлози (Mbusiyseni Ndlozi) тогда заявил, что драгоценный камень следует вернуть в Южную Африку без компенсации.

Бриллиант «Куллинан I» (или «Звезда Африки»), находившийся в распоряжении королевы Елизаветы II, представляет собой камень грушевидной формы весом 530,2 карата, установленный в качестве главного камня в величественном Скипетре с Крестом. Его предполагаемая стоимость составляет 400 млн долларов США.

В настоящее время рудником Куллинан (Cullinan) владеет компания Petra Diamonds.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished







