Namdia представила бриллиант весом 15,06 карата

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Намибийская государственная компания по торговле алмазами Namib Desert Diamonds (Namdia) представила в Уолфиш-Бей бриллиант весом 15,06 карата, получивший название «Звезда Юмбо» (Eumbo Star).

Издание New Era сообщает, что камень был назван в честь здания компании Namdia, где несколько намибийцев нашли убежище до обретения независимости.

Председатель совета директоров компании Брайан Эйсеб (Bryan Eiseb) сказал, что Namdia заключила соглашение о совместном предприятии с компанией Samir Gems, чтобы вывести необработанный камень на основной рынок.

Samir Gems должна была отвечать за огранку алмаза.

«Получившийся в результате бриллиант круглой огранки был оценен ведущим мировым авторитетом в области бриллиантов Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), и в его сертификате указывается происхождение бриллианта с упоминанием Намибии и компании Namdia», - сказал Эйсеб.

Представитель Samir Gems Деванг Бхансали (Devang Bhansali) сообщил, что его компания купила камень у Namdia и огранила его, в результате чего получился бриллиант весом 15,06 карата.

По его словам, камень имеет наивысшую оценку чистоты и наивысшую оценку по цвету (D).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





