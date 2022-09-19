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22 августа 2022
Namdia представила бриллиант весом 15,06 карата
Издание New Era сообщает, что камень был назван в честь здания компании Namdia, где несколько намибийцев нашли убежище до обретения независимости.
Председатель совета директоров компании Брайан Эйсеб (Bryan Eiseb) сказал, что Namdia заключила соглашение о совместном предприятии с компанией Samir Gems, чтобы вывести необработанный камень на основной рынок.
Samir Gems должна была отвечать за огранку алмаза.
«Получившийся в результате бриллиант круглой огранки был оценен ведущим мировым авторитетом в области бриллиантов Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), и в его сертификате указывается происхождение бриллианта с упоминанием Намибии и компании Namdia», - сказал Эйсеб.
Представитель Samir Gems Деванг Бхансали (Devang Bhansali) сообщил, что его компания купила камень у Namdia и огранила его, в результате чего получился бриллиант весом 15,06 карата.
По его словам, камень имеет наивысшую оценку чистоты и наивысшую оценку по цвету (D).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished