Власти филиппинского города отозвали разрешение на проект Тампакан по добыче меди и золота

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Ссылаясь на опасения за жизнь сотен коренных жителей, местные власти Филиппин отозвали разрешение, выданное компании Sagittarius Mines на реализацию проекта Тампакан (Tampakan) стоимостью $5,9 млрд, в рамках которого планировалось добывать медь и золото. Этот проект, ресурсы которого оцениваются в 15 млн тонн меди и 17,6 млн унций золота, был одним из как минимум 12 рудников, которые начнут коммерческую эксплуатацию в этом году.

Месторождение Тампакан, содержащее крупнейший неиспользованный запас меди и золота на Филиппинах, не эксплуатировалось более десяти лет после запрета в 2010 году добычи полезных ископаемых, который был распространен на карьерную добычу в 2017 году.

В конце прошлого года бывший президент Филиппин Родриго Дутерте отменил этот общенациональный запрет, чтобы оживить горнодобывающую отрасль. Мэр города Тампакан Леонард Эскобилло (Leonard Escobillo) заявил, что разрешение компании Sagittarius Mines было отозвано из-за ее мошенничества, ошибочной классификации запасов и искажения бизнес-статуса.

По оценкам среднегодовая производительность Тампакана составит 375 тыс. тонн меди и 360 тыс. унций золота в концентрате.

Большинство рудников на Филиппинах, ожидающих разрешения на разработку, являются никелевыми проектами. Никель - один из металлов, пользующихся наибольшим спросом в наши дни. Его используют в аккумуляторах для электромобилей и других устройств, которые могут помочь миру перейти на более чистые технологии.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





