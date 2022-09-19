Эксклюзив
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Власти филиппинского города отозвали разрешение на проект Тампакан по добыче меди и золота
Месторождение Тампакан, содержащее крупнейший неиспользованный запас меди и золота на Филиппинах, не эксплуатировалось более десяти лет после запрета в 2010 году добычи полезных ископаемых, который был распространен на карьерную добычу в 2017 году.
В конце прошлого года бывший президент Филиппин Родриго Дутерте отменил этот общенациональный запрет, чтобы оживить горнодобывающую отрасль. Мэр города Тампакан Леонард Эскобилло (Leonard Escobillo) заявил, что разрешение компании Sagittarius Mines было отозвано из-за ее мошенничества, ошибочной классификации запасов и искажения бизнес-статуса.
По оценкам среднегодовая производительность Тампакана составит 375 тыс. тонн меди и 360 тыс. унций золота в концентрате.
Большинство рудников на Филиппинах, ожидающих разрешения на разработку, являются никелевыми проектами. Никель - один из металлов, пользующихся наибольшим спросом в наши дни. Его используют в аккумуляторах для электромобилей и других устройств, которые могут помочь миру перейти на более чистые технологии.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished