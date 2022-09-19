Эксклюзив
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Ярмарка вакансий GIA возвращается в Карлсбад
На этом мероприятии, организуемом GIA в Карлсбаде, штат Калифорния, 30 сентября новые таланты и те, кто ищет карьерного роста, могут рассчитывать на участие в увлекательной презентации и панельной дискуссии, получение карьерного коучинга и возможность пообщаться напрямую с рекрутерами из крупных брендов, предлагающих «горячие» вакансии.
«Ярмарка вакансий на базе GIA создает уникальное пространство, где вы можете искать возможности, соответствующие вашим навыкам, и продвигать свою карьеру. Независимо от того, есть ли у вас навыки продаж, получили ли вы профессиональное образование, владеете ли вы информационными технологиями и насколько опытны в ювелирном деле, в различных компаниях, ищущих таланты, найдется что-то для каждого. Сетевые связи, которые будут установлены с карьерными тренерами, рекрутерами, лидерами отрасли и другими участниками, могут иметь решающее значение для карьерного роста», - заявила Сьюзан Жак (Susan Jacques), президент и исполнительный директор GIA.
Мероприятие начнется с выступления основного докладчика Марка Бунца (Mark Buntz), старшего вице-президента GIA и директора по маркетингу. Затем будет организован рекрутинг и карьерный коучинг, что позволит участникам изучить возможности и получить советы о том, как выделиться среди соискателей.
Завершится ярмарка вакансий выступлением вице-президента GIA по развитию бизнеса Ричарда Пескейры (Richard Pesqueira). Он станет модератором группы выдающихся профессионалов отрасли, которые дадут оценку ее состоянию.
Вход на выставку вакансий бесплатный.
Алекс Шишло для Rough&Polished