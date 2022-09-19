Ярмарка вакансий GIA возвращается в Карлсбад

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Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA), являясь ведущей отраслевой организацией, специализирующейся на геммологических исследованиях и предоставлении образовательных и лабораторных услуг, проводит крупнейшую в индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий ярмарку вакансий.

На этом мероприятии, организуемом GIA в Карлсбаде, штат Калифорния, 30 сентября новые таланты и те, кто ищет карьерного роста, могут рассчитывать на участие в увлекательной презентации и панельной дискуссии, получение карьерного коучинга и возможность пообщаться напрямую с рекрутерами из крупных брендов, предлагающих «горячие» вакансии.

«Ярмарка вакансий на базе GIA создает уникальное пространство, где вы можете искать возможности, соответствующие вашим навыкам, и продвигать свою карьеру. Независимо от того, есть ли у вас навыки продаж, получили ли вы профессиональное образование, владеете ли вы информационными технологиями и насколько опытны в ювелирном деле, в различных компаниях, ищущих таланты, найдется что-то для каждого. Сетевые связи, которые будут установлены с карьерными тренерами, рекрутерами, лидерами отрасли и другими участниками, могут иметь решающее значение для карьерного роста», - заявила Сьюзан Жак (Susan Jacques), президент и исполнительный директор GIA.

Мероприятие начнется с выступления основного докладчика Марка Бунца (Mark Buntz), старшего вице-президента GIA и директора по маркетингу. Затем будет организован рекрутинг и карьерный коучинг, что позволит участникам изучить возможности и получить советы о том, как выделиться среди соискателей.

Завершится ярмарка вакансий выступлением вице-президента GIA по развитию бизнеса Ричарда Пескейры (Richard Pesqueira). Он станет модератором группы выдающихся профессионалов отрасли, которые дадут оценку ее состоянию.

Вход на выставку вакансий бесплатный.



Алекс Шишло для Rough&Polished





