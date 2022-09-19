Эксклюзив
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Обнаружены месторождения золота и меди в Медине, Саудовская Аравия
В новые месторождения будут вложены местные и международные инвестиции в размере до $533 млн, будут созданы около 4 тыс. рабочих мест, способствуя развитию горнодобывающей отрасли королевства. Это соответствует программе наследного принца Мохаммеда бен Салмана «Vision2030», которая направит страну к диверсифицированной постнефтяной экономике.
В июле министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид аль-Мудайфер (Khalid Al-Mudaifer) заявил, что в прошлом году королевство привлекло более $8 млрд прямых иностранных инвестиций в свою горнодобывающую отрасль. Он добавил, что к концу десятилетия Саудовская Аравия рассчитывает привлечь еще $170 млрд.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished