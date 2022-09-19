Эксклюзив

Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки

По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...

19 сентября 2022

Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру

Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.  

12 сентября 2022

Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами

Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...

05 сентября 2022

Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам

Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...

29 августа 2022

De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году

De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...

22 августа 2022

Обнаружены месторождения золота и меди в Медине, Саудовская Аравия

Сегодня
Новости
Саудовская Аравия объявила об открытии новых месторождений золотых и медных руд в районе Медины. Геологическая служба Саудовской Аравии, представленная Центром геологоразведки полезных ископаемых (Mineral Exploration Centre), заявила, что месторождения золота были обнаружены в Аба Аль-Раха, район Медины, а месторождения меди - на четырех участках в Аль-Мадик в том же районе.
В новые месторождения будут вложены местные и международные инвестиции в размере до $533 млн, будут созданы около 4 тыс. рабочих мест, способствуя развитию горнодобывающей отрасли королевства. Это соответствует программе наследного принца Мохаммеда бен Салмана «Vision2030», которая направит страну к диверсифицированной постнефтяной экономике.
В июле министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид аль-Мудайфер (Khalid Al-Mudaifer) заявил, что в прошлом году королевство привлекло более $8 млрд прямых иностранных инвестиций в свою горнодобывающую отрасль. Он добавил, что к концу десятилетия Саудовская Аравия рассчитывает привлечь еще $170 млрд.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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