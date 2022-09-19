Обнаружены месторождения золота и меди в Медине, Саудовская Аравия

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Саудовская Аравия объявила об открытии новых месторождений золотых и медных руд в районе Медины. Геологическая служба Саудовской Аравии, представленная Центром геологоразведки полезных ископаемых (Mineral Exploration Centre), заявила, что месторождения золота были обнаружены в Аба Аль-Раха, район Медины, а месторождения меди - на четырех участках в Аль-Мадик в том же районе.

В новые месторождения будут вложены местные и международные инвестиции в размере до $533 млн, будут созданы около 4 тыс. рабочих мест, способствуя развитию горнодобывающей отрасли королевства. Это соответствует программе наследного принца Мохаммеда бен Салмана «Vision2030», которая направит страну к диверсифицированной постнефтяной экономике.

В июле министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид аль-Мудайфер (Khalid Al-Mudaifer) заявил, что в прошлом году королевство привлекло более $8 млрд прямых иностранных инвестиций в свою горнодобывающую отрасль. Он добавил, что к концу десятилетия Саудовская Аравия рассчитывает привлечь еще $170 млрд.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





