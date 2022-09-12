Teichmann увеличивает долю в BlueRock Diamonds

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По информации Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange), основной акционер BlueRock Diamonds компания Teichmann увеличила свою долю с 16,72% до 35,46%.

Если объединить доли дочерних компаний Teichmann и акции, принадлежащие работникам в BlueRock, это составит 52,45%.

BlueRock владеет и управляет алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в регионе Кимберли в ЮАР.

Компания недавно назначила Виктора Дингла (Victor Dingle) своим генеральным директором после ухода Майка Хьюстона (Mike Houston) с поста председателя совета директоров.

Сейчас Дингл является генеральным директором и главным финансовым директором Teichmann.

В июне 2021 года Роб Кролл (Rob Croll) стал новым директором BlueRock без исполнительных полномочий и вошел в совет директоров в качестве независимого директора.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





