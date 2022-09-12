Эксклюзив
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
Вчера
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Teichmann увеличивает долю в BlueRock Diamonds
Если объединить доли дочерних компаний Teichmann и акции, принадлежащие работникам в BlueRock, это составит 52,45%.
BlueRock владеет и управляет алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в регионе Кимберли в ЮАР.
Компания недавно назначила Виктора Дингла (Victor Dingle) своим генеральным директором после ухода Майка Хьюстона (Mike Houston) с поста председателя совета директоров.
Сейчас Дингл является генеральным директором и главным финансовым директором Teichmann.
В июне 2021 года Роб Кролл (Rob Croll) стал новым директором BlueRock без исполнительных полномочий и вошел в совет директоров в качестве независимого директора.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished