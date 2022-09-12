Китайские инвесторы планируют создать индустриальный парк в Зимбабве

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Как сообщают СМИ, китайские инвесторы предложили создать в Зимбабве промышленный парк стоимостью $2,83 млрд, который будет перерабатывать металлы, пригодные для использования в аккумуляторах, - например, литий, платину и никель.

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что правительство Зимбабве одобрило предложение на сей счет компаний Hong Kong Eagle International Investment Holding и Pacific Goal Investment.

«Цель индустриального парка особой экономической зоны «Новая энергия» - развить производственную цепочку добавленной стоимости, представленную новыми «энергетическими» металлами, такими как литий и никель, увеличить добавленную стоимость полезных ископаемых и сформировать новую базу по производству энергии, охватывающую весь мир, но находящуюся в Африке», - приводятся заявления компании Hong Kong Eagle International Investment Holding в документах, заверенных министром горнодобывающей промышленности Зимбабве Пфунгвой Кунакой (Pfungwa Kunaka).

Он сказал, что запланированное соглашение с инвесторами является «важной вехой» для Зимбабве.

Промышленный парк по производству металлов для изготовления батарей площадью 30-50 км2 будет расположен в Мапинге, примерно в 48 км к северо-западу от столицы Хараре.

Ожидается, что строительство парка будет завершено к концу 2025 года.

В состав парка будут входить две электростанции мощностью 300 МВт, завод по производству сульфата никеля, завод хромоникелевых сплавов и завод по производству литиевой соли.

Ранее Зимбабве объявляла о нескольких мегапроектах, которые так и не были реализованы.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





