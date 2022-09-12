Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
Китайские инвесторы планируют создать индустриальный парк в Зимбабве
Информационное агентство Bloomberg сообщает, что правительство Зимбабве одобрило предложение на сей счет компаний Hong Kong Eagle International Investment Holding и Pacific Goal Investment.
«Цель индустриального парка особой экономической зоны «Новая энергия» - развить производственную цепочку добавленной стоимости, представленную новыми «энергетическими» металлами, такими как литий и никель, увеличить добавленную стоимость полезных ископаемых и сформировать новую базу по производству энергии, охватывающую весь мир, но находящуюся в Африке», - приводятся заявления компании Hong Kong Eagle International Investment Holding в документах, заверенных министром горнодобывающей промышленности Зимбабве Пфунгвой Кунакой (Pfungwa Kunaka).
Он сказал, что запланированное соглашение с инвесторами является «важной вехой» для Зимбабве.
Промышленный парк по производству металлов для изготовления батарей площадью 30-50 км2 будет расположен в Мапинге, примерно в 48 км к северо-западу от столицы Хараре.
Ожидается, что строительство парка будет завершено к концу 2025 года.
В состав парка будут входить две электростанции мощностью 300 МВт, завод по производству сульфата никеля, завод хромоникелевых сплавов и завод по производству литиевой соли.
Ранее Зимбабве объявляла о нескольких мегапроектах, которые так и не были реализованы.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished