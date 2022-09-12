MMCZ отрицает, что отдавало предпочтение белорусским покупателям алмазов

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Правительство Зимбабве отрицает, что оно отдавало предпочтение белорусским покупателям алмазов в приобретении камней с месторождения Маранге при невыясненных обстоятельствах.

Издание Bulawayo24 цитирует генерального директора корпорации по маркетингу полезных ископаемых Зимбабве Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) Тонгая Музенду (Tongai Muzenda), который заявил, что алмазные аукционы открыты для заинтересованных покупателей.

«В аукционах не участвуют компании из Беларуси, но дело может заключаться в собственности, - сказал он. - Большинство компаний, участвующих в наших аукционах, это компании из Дубая, Антверпена (Бельгия) и Индии».

Музенда добавил, что другие покупатели алмазов были из Южной Африки, Ботсваны и европейских стран.

«В настоящее время в Зимбабве добывают и продают алмазы три компании, а именно Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), Anjin и Murowa Diamonds, которые являются частными игроками в отрасли, - сообщил он. – Все алмазы компании Murowa Diamonds отправляются в Антверпен, но алмазное сырье других компаний мы отправляем на аукционы».

ZCDC, как утверждается, располагает огромными запасами алмазного сырья, работая над «структурой», чтобы вернуться на рынок. ZCDC является крупнейшим производителем алмазов в Зимбабве.

В этом году страна планирует добыть 5 млн каратов алмазов по сравнению с 4 млн каратов в 2021 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





