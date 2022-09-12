Эксклюзив
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Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
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15 августа 2022
Президент Анголы оставил на своем посту министра горнодобывающей промышленности
Азеведо реализовал планы президента по модернизации горнодобывающей промышленности.
Под его руководством в июне 2018 года Ангола утвердила новую политику торговли алмазным сырьем, которая гарантировала эффективную систему сбыта продукции.
Производителям алмазов, таким как компании Catoca и Lucapa, теперь разрешено продавать до 60% своей продукции компаниям по своему выбору, а также их торговым подразделениям, что лишает Sodiam права выбирать покупателей.
De Beers также подала заявку на проведение геологоразведочных работ на северо-востоке Анголы после существенных и последовательных реформ, проведенных правительством Анголы.
Если алмазному гиганту удастся подать заявку на получение лицензии на разведку, Ангола станет единственной крупной страной-производителем алмазов, в которой присутствуют АЛРОСА, Rio Tinto и De Beers.
В прошлом году страна также открыла алмазный центр в провинции Северная Лунда.
Президент Лоуренсу также назначил Веру Эсперанса душ Сантуш Давес де Соуза (Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa) министром финансов, Жоао Эрнесто душ Сантуш (João Ernesto dos Santos) на пост министра по делам национальной обороны и ветеранов Родины, а Эухениу Сесар Лабориньо (Eugénio Cesar Laborinho) - министром внутренних дел.
Тете Антониу (Téte António) назначен министром иностранных дел, а Дионисиу Мануэль да Фонсека (Dionísio Manuel da Fonseca) стал министром территориального управления.
Марси Клаудио Лопес (Marcy Cláudio Lopes) назначен министром юстиции и прав человека, Марио Каэтано Жоао (Mário Caetano João) - министром экономики и планирования, а Тереза Родригес Диас (Teresa Rodrigues Dias) - министром государственного управления, труда и социального обеспечения.
Президент также назначил Ану Паулу Чантре Луну де Карвалью (Ana Paula Chantre Luna de Carvalho) министром окружающей среды, Антонио Франсишку де Ассиса (António Francisco de Assis) министром сельского и лесного хозяйства, Кармен Сакраменто Нето (Carmen Sacramento Neto) министром рыболовства и морских ресурсов и Виктора Франсишку душ Сантуша Фернандеса (Victor Francisco dos Santos Fernandes) министром промышленности и торговли.
Среди других назначенных министров: Рикардо Даниэль Сандан Кейрос Вьегас Д'Абреу (Ricardo Daniel Sandão Queirós Viegas D ́Ábreu) - транспорт, Жоао Баптиста Борхес (João Baptista Borges) - энергетика и вода, Карлос Альберто Грегорио душ Сантуш (Carlos Alberto Gregório dos Santos) - общественные работы, градостроительство и жилищное строительство, Марио Аугусто да Силва Оливейра (Mário Augusto da Silva Oliveira) - телекоммуникации, информационные технологии и социальные коммуникации.
Жоао Лоуренсу также назначил Марию ду Росарио Браганса Самбо (Maria do Rosário Bragança Sambo) министром высшего образования, науки, технологии и инновации), Луизу Марию Алвес Грило (Luísa Maria Alves Grilo) министром образования, Сильвию Паулу Валентиним Лутукуту (Sílvia Paula Valentim Lutucuta) министром здравоохранения, Ану Паулу ду Сакраменто Нету (Ana Paula do Sacramento Neto) министром по социальным вопросам, семьи и продвижения женщин, Фелипе Силва де Пина Зау (Felipe Silva de Pina Zau) министром культуры и туризма и Пальмира Лейтао Барбоса (Palmira Leitão Barbosa) министром по делам молодежи и спорта.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished