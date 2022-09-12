«Норникель» планирует запустить серную программу в III квартале 2023 года

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Благодаря реализации проекта по плану выбросы в Норильске по итогам 2023 года должны снизиться на 45%, на втором этапе (после 2025 года) - на 90%



(ТАСС) - Компания «Норильский никель» планирует запустить серную программу в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщил журналистам в пятницу президент компании Владимир Потанин.

«Серная программ будет выполнена. Как и многие проекты, она столкнулась со сложностями - ряд поставщиков отказался поставлять оборудование, и многие вещи пришлось переделывать и изыскивать заново. <…> В третьем квартале следующего года мы планируем этот проект запустить и до конца года мы почувствуем результат», - сообщил Потанин.

Серная программа - проект утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал «Норникеля», с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса. Благодаря реализации проекта по плану выбросы в Норильске по итогам 2023 года должны снизиться на 45%, на втором этапе (после 2025 года) - на 90%.

В марте вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев сообщал, что доля российского оборудования и технологий при реализации серной программы на Надеждинском металлургическом заводе компании составляет около 75%.





ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.

«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.





