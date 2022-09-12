Petra Diamonds планирует сократить общий долг

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Petra Diamonds планирует сократить свой общий долг за счет тендерного предложения держателям облигаций. Им предлагается приобрести второстепенный долг с приоритетным обеспечением на сумму 150 млн долларов США со сроком погашения в 2026 году. Этот шаг соответствует заявленным намерениям по дальнейшей оптимизации структуры капитала за счет сокращения общего долга.

В случае успеха Petra сэкономит на процентных расходах до 15 млн долларов в год, поскольку программы инвестиций будут профинансированы за счет существующих и внутренних денежных ресурсов.

На 30 июня 2022 года консолидированный чистый долг Petra составлял 40,6 млн долларов по сравнению с 228,2 млн долларов годом ранее.

На конец 2022 финансового года у компании были кредиты и займы в размере 366,2 млн долларов по сравнению с 430,3 млн долларов годом ранее.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





