Tertiary Minerals вместе с First Quantum запускают проекты по разведке меди в Замбии

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Компания Tertiary Minerals подписала соглашение о техническом сотрудничестве с компанией First Quantum Minerals в связи с двумя проектами по разведке меди в Замбии.

Гендиректор компании First Quantum Minerals (FQM) Патрик Читам (Patrick Cheetham) сказал, что соглашение позволит эффективно использовать опыт одного из крупнейших мировых производителей меди без сопутствующих затрат.

В свою очередь, FQM получит информацию из первых рук о любых открытиях и будет в выгодном положении, если в будущем компания Tertiary будет искать партнера по разведке или разработке месторождения.

«Это соглашение ускорит разведку в Замбии на двух ключевых лицензионных участках, — сказал Читам. — Мы собираемся извлечь выгоду из обширного и глубокого опыта FQM, накопленного за многие годы разведки и разработки месторождений в Замбии. И, что важно, будет использован исторический опыт разведки на этих двух конкретных участках и вокруг них».

Компания Tertiary проводит разведку в Замбии через местную дочернюю компанию Tertiary Minerals Zambia, которая имеет право приобрести долю в размере до 90% в разведочных лицензиях на участках Мукаи (Mukai) и Мушима Норт (Mushima North) у местной компании Mwashia Resources, являющейся и держателем лицензий.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





