Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
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De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
Tertiary Minerals вместе с First Quantum запускают проекты по разведке меди в Замбии
Гендиректор компании First Quantum Minerals (FQM) Патрик Читам (Patrick Cheetham) сказал, что соглашение позволит эффективно использовать опыт одного из крупнейших мировых производителей меди без сопутствующих затрат.
В свою очередь, FQM получит информацию из первых рук о любых открытиях и будет в выгодном положении, если в будущем компания Tertiary будет искать партнера по разведке или разработке месторождения.
«Это соглашение ускорит разведку в Замбии на двух ключевых лицензионных участках, — сказал Читам. — Мы собираемся извлечь выгоду из обширного и глубокого опыта FQM, накопленного за многие годы разведки и разработки месторождений в Замбии. И, что важно, будет использован исторический опыт разведки на этих двух конкретных участках и вокруг них».
Компания Tertiary проводит разведку в Замбии через местную дочернюю компанию Tertiary Minerals Zambia, которая имеет право приобрести долю в размере до 90% в разведочных лицензиях на участках Мукаи (Mukai) и Мушима Норт (Mushima North) у местной компании Mwashia Resources, являющейся и держателем лицензий.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished