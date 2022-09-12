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FURA Gems представляет «Звезду FURA» — крупнейший в мире рубин ювелирного качества из когда-либо найденных
Фото: FURA Gems
Ведущая компания по добыче цветных драгоценных камней FURA Gems Inc., расположенная в Дубае, ОАЭ, объявила о добыче крупнейшего в мире рубина ювелирного качества. Это произошло на мероприятии, организованном Дубайским центром биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE).
Этот потрясающий мозамбикский рубин весом 101 карат, по праву названный «Звезда FURA» (‘Estrela de FURA’), не имеет себе равных. Его ярко-красный оттенок, флуоресценция и прозрачность встречаются крайне редко, что делает его очень востребованным.
На протяжении веков лучшие из рубинов ассоциировались с рудником Могок (Mogok) в Бирме. Но сегодня «Звезда FURA» привезен из Мозамбика, источника рубинов высшего качества. Недавние научные исследования показали настоящий возраст месторождений драгоценных камней: мозамбикские рубины более чем на 475 млн лет старше бирманских.
Основатель и генеральный директор FURA Gems Дев Шетти (Dev Shetty) так прокомментировал это событие: «Мы невероятно рады, что добыли «Звезду FURA», крупнейший в мире рубин ювелирного качества. Более двух лет добычи рубинов компанией FURA Gems доказали, что этот рубиновый рудник в Мозамбике является месторождением камней мирового класса. Добыча «Звезды FURA» является беспрецедентным событием и моментом чести для нас и для Мозамбика. Мы гордимся тем, что являемся прогрессивной и устойчивой компанией, использующей лучшие технологии для установления стандартов в отрасли добычи цветных драгоценных камней. Я хотел бы поблагодарить правительство Мозамбика за их поддержку и мою команду за всю проделанную ею тяжелую работу».
Председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) сказал: «DMCC сыграл значительную роль в укреплении нашей страны как глобального центра торговли, особенно драгоценными камнями. Для нас большая честь сотрудничать с FURA, чтобы представить крупнейший в мире рубин ювелирного качества здесь, на Дубайской алмазной бирже. Это еще одна демонстрация ключевой роли Дубая в мировой индустрии драгоценных камней».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished