Эксклюзив
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
Вчера
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Sarine выпускает Meteorite™ Plus — революционное дополнение к сканерам Galaxy®
Значительное снижение стоимости позволило во многом улучшить ценностное предложение, связанное с Meteorite™ Plus. Это было достигнуто за счет двух существенных прорывов — повышения производительности на 50% и внедрения улучшенной автоматизации, благодаря которой теперь один оператор может контролировать и запускать до пяти систем одновременно.
Генеральный директор Sarine Technologies Дэвид Блок (David Block) прокомментировал: «Мы очень рады выпуску модели Meteorite™ Plus, которая является важной разработкой для сегмента необработанных камней в рассеве 40 пойнтов и ниже. Мы довольны тем, что нам удалось значительно снизить стоимость при сохранении высочайшего уровня точности. Sarine всегда стремилась к постоянному совершенствованию своей продукции, тем самым повышая ее ценность для наших клиентов, и я горжусь тем, что нам удалось добиться этого. Мы наблюдаем значительный интерес со стороны рынка и уже получили заказы от клиентов, ожидающих скорых поставок. Мы считаем, что эта новая разработка является важным шагом в нашей продолжающейся борьбе с пиратством и нарушением авторских прав, поскольку мы смогли продемонстрировать, что Meteorite™ Plus, особенно при интеграции с нашим самым передовым программным обеспечением Advisor®8, поднимает ценностное предложение этого комбинированного решения на новый уровень. Это само по себе позволяет еще раз изменить оценку прибыльности для наших клиентов, снижая привлекательность наших незаконных конкурентов».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished