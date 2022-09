Sarine выпускает Meteorite™ Plus — революционное дополнение к сканерам Galaxy®

Компания Sarine выпустила новую революционную модель систем Galaxy® — Meteorite™ Plus. Система Meteorite™ Plus воплощает в себе совершенно инновационное решение, позволяющее обеспечить экономичное высокоскоростное и высокоточное сканирование мелких необработанных алмазов, чтобы выявить их максимальную ценность.

Значительное снижение стоимости позволило во многом улучшить ценностное предложение, связанное с Meteorite™ Plus. Это было достигнуто за счет двух существенных прорывов — повышения производительности на 50% и внедрения улучшенной автоматизации, благодаря которой теперь один оператор может контролировать и запускать до пяти систем одновременно.

Генеральный директор Sarine Technologies Дэвид Блок (David Block) прокомментировал: «Мы очень рады выпуску модели Meteorite™ Plus, которая является важной разработкой для сегмента необработанных камней в рассеве 40 пойнтов и ниже. Мы довольны тем, что нам удалось значительно снизить стоимость при сохранении высочайшего уровня точности. Sarine всегда стремилась к постоянному совершенствованию своей продукции, тем самым повышая ее ценность для наших клиентов, и я горжусь тем, что нам удалось добиться этого. Мы наблюдаем значительный интерес со стороны рынка и уже получили заказы от клиентов, ожидающих скорых поставок. Мы считаем, что эта новая разработка является важным шагом в нашей продолжающейся борьбе с пиратством и нарушением авторских прав, поскольку мы смогли продемонстрировать, что Meteorite™ Plus, особенно при интеграции с нашим самым передовым программным обеспечением Advisor®8, поднимает ценностное предложение этого комбинированного решения на новый уровень. Это само по себе позволяет еще раз изменить оценку прибыльности для наших клиентов, снижая привлекательность наших незаконных конкурентов».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished