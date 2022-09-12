Anglo-American выпускает первые облигации, связанные с устойчивым развитием

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Компания Anglo American выпустила свою первую партию облигаций, привязанных к экологической устойчивости, включая цели по сокращению выбросов парниковых газов и забору пресной воды, а также по созданию рабочих мест для местного населения.

В сообщении компании говорится, что облигация на сумму 745 млн евро является первым инструментом, выпущенным после публикации Основных принципов финансирования экологической устойчивости (Sustainability Financing Framework).

Эти принципы включают в себя облигации, кредиты и другие финансовые инструменты и увязывают финансовые потребности компании с дополнительными целями, изложенными в Плане устойчивой добычи полезных ископаемых (Sustainable Mining Plan).

Облигационные инвесторы будут иметь право на более высокий окончательный купонный платеж, если компании не удастся к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 30% по сравнению с 2016 годом, к 2030 году сократить на 50% по сравнению с 2015 годом забор пресной воды в районах с ее дефицитом и к 2030 году поддерживать пять рабочих мест за пределами предприятия на каждое рабочее место на предприятии.

Компания Anglo American заявила, что данный финансовый механизм предусматривает увеличение с сентября 2031 года накопительного купонного дохода на 40 базисных пунктов для каждого из выбранных ключевых показателей эффективности, если не будут достигнуты цели или если не будет опубликовано подтверждение достижения цели.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





