Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
Anglo-American выпускает первые облигации, связанные с устойчивым развитием
В сообщении компании говорится, что облигация на сумму 745 млн евро является первым инструментом, выпущенным после публикации Основных принципов финансирования экологической устойчивости (Sustainability Financing Framework).
Эти принципы включают в себя облигации, кредиты и другие финансовые инструменты и увязывают финансовые потребности компании с дополнительными целями, изложенными в Плане устойчивой добычи полезных ископаемых (Sustainable Mining Plan).
Облигационные инвесторы будут иметь право на более высокий окончательный купонный платеж, если компании не удастся к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 30% по сравнению с 2016 годом, к 2030 году сократить на 50% по сравнению с 2015 годом забор пресной воды в районах с ее дефицитом и к 2030 году поддерживать пять рабочих мест за пределами предприятия на каждое рабочее место на предприятии.
Компания Anglo American заявила, что данный финансовый механизм предусматривает увеличение с сентября 2031 года накопительного купонного дохода на 40 базисных пунктов для каждого из выбранных ключевых показателей эффективности, если не будут достигнуты цели или если не будет опубликовано подтверждение достижения цели.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished