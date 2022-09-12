Зимбабвийский производитель платины вступил в налоговый спор с властями

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Платиновое предприятие Unki Mines в Зимбабве, принадлежащее компании Anglo American, подало срочное заявление в Верховный суд страны против Управления по доходам Зимбабве (Zimbabwe Revenue Authority, ZIMRA), которое пыталось арестовать средства, находящиеся на местном счете компании в связи со спором о выплате роялти.

Новостное агентство Bloomberg сообщает, что налоговая служба хочет изъять 24 млн долларов США со счета Unki в Standard Bank.

«Взыскание со счета предприятия угрожает самому его существованию, поскольку оно не может вести свою обычную деятельность», — приводятся доводы Unki Mines в судебных документах.

Как заявило предприятие, действия ZIMRA, которое собирает налоги от имени государства, были незаконными.

В 2018 году ZIMRA утверждало, что Unki Mines недоплачивает роялти за добычу полезных ископаемых.

Хотя позже Unki Mines выплатило оспариваемые роялти в местной валюте, налоговая служба потребовала выплаты их в долларах.

Unki Mines, принадлежащая Anglo American Platinum, подала срочное заявление против Управления по доходам Зимбабве, которое пыталось арестовать средства со счета предприятия в местном отделении Standard Bank Group.

В первой половине 2022 года Unki Mines произвела около 120 тыс. унций металлов платиновой группы, что на 21% больше, чем примерно 990 тыс. унций годом ранее.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





