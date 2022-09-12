Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
Зимбабвийский производитель платины вступил в налоговый спор с властями
Новостное агентство Bloomberg сообщает, что налоговая служба хочет изъять 24 млн долларов США со счета Unki в Standard Bank.
«Взыскание со счета предприятия угрожает самому его существованию, поскольку оно не может вести свою обычную деятельность», — приводятся доводы Unki Mines в судебных документах.
Как заявило предприятие, действия ZIMRA, которое собирает налоги от имени государства, были незаконными.
В 2018 году ZIMRA утверждало, что Unki Mines недоплачивает роялти за добычу полезных ископаемых.
Хотя позже Unki Mines выплатило оспариваемые роялти в местной валюте, налоговая служба потребовала выплаты их в долларах.
Unki Mines, принадлежащая Anglo American Platinum, подала срочное заявление против Управления по доходам Зимбабве, которое пыталось арестовать средства со счета предприятия в местном отделении Standard Bank Group.
В первой половине 2022 года Unki Mines произвела около 120 тыс. унций металлов платиновой группы, что на 21% больше, чем примерно 990 тыс. унций годом ранее.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished