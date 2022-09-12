Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
ICMM, PRI и UNEP выпустили совместное заявление после аварии на руднике Ягерсфонтейн
В заявлении упоминается, что все заинтересованные стороны, от компаний и инвесторов до правительств, должны срочно приступить к работе над повышением безопасности хвостохранилищ по всему миру. И далее уточняется, что Стандарт GISTM, запущенный в 2020 году, направлен на достижение нулевого вреда для людей и окружающей среды. Данный Стандарт это шаг вперед с точки зрения прозрачности, подотчетности и защиты прав людей, затронутых горнодобывающими проектами.
Как инициаторы этого Стандарта ICMM, PRI и ЮНЕП еще раз призвали всех инвесторов, компании, сообщества и правительства присоединиться к их цели внедрить его в деятельность горнодобывающих компаний, государственных или частных, на всех существующих и новых рудниках, во всех юрисдикциях.
Упомянув, что ответственное управление каждым хвостохранилищем на Земле это минимальный стандарт, инициаторы призвали все горнодобывающие компании немедленно принять Стандарт GISTM в качестве главного приоритета. Они сказали, что некоторые компании, в том числе все члены ICMM, взяли на себя обязательство внедрить его или эквивалентные стандарты, но многим компаниям еще предстоит это сделать.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished