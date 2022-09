ICMM, PRI и UNEP выпустили совместное заявление после аварии на руднике Ягерсфонтейн

Сегодня Новости

Скорбя о погибших в результате происшествия 11 сентября, участники Глобального отраслевого стандарта по управлению хвостохранилищами (Global Industry Standard on Tailings Management, GISTM), Международного совета по металлургии и горнодобывающей промышленности (International Council of Metals and Mining, ICMM), Принципов ответственного инвестирования (Principles for Responsible Investment, PRI) и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП  United Nations Environment Programme, UNEP) опубликовали совместное заявление. В нем говорится, что разрушение плотины, содержащей отходы горной добычи или хвосты, на руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в южноафриканской провинции Фри-Стейт, стало трагедией, которая заставляет еще раз обратить внимание на исключительную важность ответственного управления хвостохранилищами.

В заявлении упоминается, что все заинтересованные стороны, от компаний и инвесторов до правительств, должны срочно приступить к работе над повышением безопасности хвостохранилищ по всему миру. И далее уточняется, что Стандарт GISTM, запущенный в 2020 году, направлен на достижение нулевого вреда для людей и окружающей среды. Данный Стандарт  это шаг вперед с точки зрения прозрачности, подотчетности и защиты прав людей, затронутых горнодобывающими проектами.

Как инициаторы этого Стандарта ICMM, PRI и ЮНЕП еще раз призвали всех инвесторов, компании, сообщества и правительства присоединиться к их цели  внедрить его в деятельность горнодобывающих компаний, государственных или частных, на всех существующих и новых рудниках, во всех юрисдикциях.

Упомянув, что ответственное управление каждым хвостохранилищем на Земле  это минимальный стандарт, инициаторы призвали все горнодобывающие компании немедленно принять Стандарт GISTM в качестве главного приоритета. Они сказали, что некоторые компании, в том числе все члены ICMM, взяли на себя обязательство внедрить его или эквивалентные стандарты, но многим компаниям еще предстоит это сделать.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished