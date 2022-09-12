Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
Двухдневный съезд диамантеров в Антверпене
В течение двух дней они участвовали в панельных дискуссиях, презентациях, сетевых мероприятиях и даже в конкурсе питчингов.
С участием представителей правительств таких стран-производителей алмазов, как Ангола, Танзания, Намибия и Ботсвана, международными трейдерами, экспертами и генеральным директором De Beers Брюсом Кливером (Bruce Cleaver) в Антверпене состоялись увлекательные дискуссии о прозрачности, отслеживаемости и инновациях.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (Alexander De Croo) прибыл на съезд, чтобы вновь заявить о своей поддержке сектора и подтвердить свое решение не вводить санкции.
«С санкциями мы бы сегодня оказались в кризисной ситуации, вместо этого мы можем смотреть в будущее. Но факты последних месяцев заставили нас также осознать, что нам нужно быстрее переключать передачу в сторону прозрачности по отношению к потребителям. Предоставление им правильных инструментов с тем, чтобы они лучше понимали, как они покупают бриллиант. Сила и знания потребителя - лучшая гарантия развития алмазного сектора», - прокомментировал Том Нейс (Tom Neys), представитель AWDC.
Алекс Шишло для Rough&Polished