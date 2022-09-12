Двухдневный съезд диамантеров в Антверпене

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14 и 15 сентября Антверпен стал домом для мировой алмазной индустрии. Важные по своему значению участники отрасли говорили о будущем алмазов в новом формате: FACETS 2022.

В течение двух дней они участвовали в панельных дискуссиях, презентациях, сетевых мероприятиях и даже в конкурсе питчингов.

С участием представителей правительств таких стран-производителей алмазов, как Ангола, Танзания, Намибия и Ботсвана, международными трейдерами, экспертами и генеральным директором De Beers Брюсом Кливером (Bruce Cleaver) в Антверпене состоялись увлекательные дискуссии о прозрачности, отслеживаемости и инновациях.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (Alexander De Croo) прибыл на съезд, чтобы вновь заявить о своей поддержке сектора и подтвердить свое решение не вводить санкции.

«С санкциями мы бы сегодня оказались в кризисной ситуации, вместо этого мы можем смотреть в будущее. Но факты последних месяцев заставили нас также осознать, что нам нужно быстрее переключать передачу в сторону прозрачности по отношению к потребителям. Предоставление им правильных инструментов с тем, чтобы они лучше понимали, как они покупают бриллиант. Сила и знания потребителя - лучшая гарантия развития алмазного сектора», - прокомментировал Том Нейс (Tom Neys), представитель AWDC.



Алекс Шишло для Rough&Polished





