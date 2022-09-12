Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
De Beers Forevermark представляет новинки коллекции Forevermark Avaanti
Управляющий директор De Beers India Сачин Джайн (Sachin Jain) сказал: «Бриллианты вызывают сильный эмоциональный отклик у наших клиентов в Индии. Прошлогодний успех коллекции Avaanti показал растущий спрос на повседневную одежду, классические украшения. Поэтому в этом сезоне мы представляем новую смелую коллекцию Forevermark Avaanti в трех новых современных дизайнах. Каждый бриллиант в коллекции имеет свой уникальный регистрационный номер De Beers Forevermark, который гарантирует, что он совершенный, редкий бриллиант и имеет официальное оригинальное происхождение».
Новые кольца, подвески и серьги украшены настоящими природными бриллиантами в оправе из 18-каратного желтого, белого или розового золота. Ясному и динамичному дизайну изделий дополнительный блеск придают бриллиантовые паве. Эти серьги, подвески и кольца, которые можно носить вместе или по отдельности, являются смелым заявлением об уверенности в себе и дополнят постоянно развивающуюся историю тех, кто ищет свое следующее приключение в мире впечатлений.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished