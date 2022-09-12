De Beers Forevermark представляет новинки коллекции Forevermark Avaanti

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В этом праздничном сезоне компания De Beers Forevermark пополнила новинками коллекцию Forevermark Avaanti. Новый характерный дизайн упаковки  символ уже проложенного пути и будущего, на которое еще можно повлиять. Подобно неудержимому потоку, закручиваются в неумолимом темпе изгибы нового дизайна.

Управляющий директор De Beers India Сачин Джайн (Sachin Jain) сказал: «Бриллианты вызывают сильный эмоциональный отклик у наших клиентов в Индии. Прошлогодний успех коллекции Avaanti показал растущий спрос на повседневную одежду, классические украшения. Поэтому в этом сезоне мы представляем новую смелую коллекцию Forevermark Avaanti в трех новых современных дизайнах. Каждый бриллиант в коллекции имеет свой уникальный регистрационный номер De Beers Forevermark, который гарантирует, что он  совершенный, редкий бриллиант и имеет официальное оригинальное происхождение».

Новые кольца, подвески и серьги украшены настоящими природными бриллиантами в оправе из 18-каратного желтого, белого или розового золота. Ясному и динамичному дизайну изделий дополнительный блеск придают бриллиантовые паве. Эти серьги, подвески и кольца, которые можно носить вместе или по отдельности, являются смелым заявлением об уверенности в себе и дополнят постоянно развивающуюся историю тех, кто ищет свое следующее приключение в мире впечатлений.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





