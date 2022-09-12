Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
Выставка Jewellery & Gem WORLD Singapore откроется 27 сентября
В этом году с 27 по 30 сентября на Сингапурской международной ювелирной выставке (Singapore International Jewelry Expo, SIJE) около 1 000 участников, включая производителей ювелирных изделий, специалистов по драгоценным камням, поставщиков оборудования и инструментов, а также поставщиков упаковки из более чем 30 стран и регионов, смогут встретиться с покупателями со всего мира.
«Мы с нетерпением ждем всех гостей на JGW Singapore — одной из крупнейших мировых ювелирных площадок, проводимых с 2019 года, - сказал старший вице-президент Informa Markets в Азии Дэвид Бонди (David Bondi). - До открытия осталось около двух недель, и я уверен, что все ждут, когда откроются двери выставки и они смогут лично встретиться с коллегами и друзьями».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished