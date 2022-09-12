Выставка Jewellery & Gem WORLD Singapore откроется 27 сентября

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После почти трех лет пандемии выставка Jewellery & Gem WORLD Singapore (JGW Singapore) 27 сентября объединит множество покупателей ювелирных изделий.

В этом году с 27 по 30 сентября на Сингапурской международной ювелирной выставке (Singapore International Jewelry Expo, SIJE) около 1 000 участников, включая производителей ювелирных изделий, специалистов по драгоценным камням, поставщиков оборудования и инструментов, а также поставщиков упаковки из более чем 30 стран и регионов, смогут встретиться с покупателями со всего мира.

«Мы с нетерпением ждем всех гостей на JGW Singapore — одной из крупнейших мировых ювелирных площадок, проводимых с 2019 года, - сказал старший вице-президент Informa Markets в Азии Дэвид Бонди (David Bondi). - До открытия осталось около двух недель, и я уверен, что все ждут, когда откроются двери выставки и они смогут лично встретиться с коллегами и друзьями».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





