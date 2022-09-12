Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
Мелкие золотодобытчики Зимбабве по-прежнему обгоняют основных производителей
Газета The Herald сообщает со ссылкой на данные Горнодобывающей федерации Зимбабве (Zimbabwe Mining Federation, ZMF), что мелкомасштабные золотодобытчики произвели 12,4 тонны золота из более чем 19 тонн золота, добытых в стране за первые восемь месяцев 2022 года.
Президент ZMF Генриетта Рушвайя (Henrietta Rushwaya) заявила, что мелкомасштабные золотодобытчики должны зарегистрироваться в федерации, чтобы пользоваться государственной поддержкой.
«Вы как мелкомасштабные золотодобытчики должны быть зарегистрированы, чтобы коррупционеры, которые тайком приходят к вам, чтобы отобрать ваши с трудом заработанные деньги, знали, что вы зарегистрированы как члены ZMF, - сказала она. - Как федерация мы всегда будем рядом, чтобы защитить вас от необоснованных преследований со стороны коррумпированных сотрудников правоохранительных органов».
Рушвайя также призвала мелкомасштабных золотодобытчиков соблюдать требования Агентства по охране окружающей среды (Environmental Management Agency, EMA).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished