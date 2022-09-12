Мелкие золотодобытчики Зимбабве по-прежнему обгоняют основных производителей

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Золотодобытчики Зимбабве, занимающиеся кустарной и мелкомасштабной золотодобычей, до сих пор производят желтого металла больше, чем основные производители.

Газета The Herald сообщает со ссылкой на данные Горнодобывающей федерации Зимбабве (Zimbabwe Mining Federation, ZMF), что мелкомасштабные золотодобытчики произвели 12,4 тонны золота из более чем 19 тонн золота, добытых в стране за первые восемь месяцев 2022 года.

Президент ZMF Генриетта Рушвайя (Henrietta Rushwaya) заявила, что мелкомасштабные золотодобытчики должны зарегистрироваться в федерации, чтобы пользоваться государственной поддержкой.

«Вы как мелкомасштабные золотодобытчики должны быть зарегистрированы, чтобы коррупционеры, которые тайком приходят к вам, чтобы отобрать ваши с трудом заработанные деньги, знали, что вы зарегистрированы как члены ZMF, - сказала она. - Как федерация мы всегда будем рядом, чтобы защитить вас от необоснованных преследований со стороны коррумпированных сотрудников правоохранительных органов».

Рушвайя также призвала мелкомасштабных золотодобытчиков соблюдать требования Агентства по охране окружающей среды (Environmental Management Agency, EMA).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





