У BlueRock Diamonds изменения в совете директоров

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Виктор Дингл (Victor Dingle) назначен генеральным директором компании BlueRock Diamonds, которая владеет и управляет алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в регионе Кимберли в ЮАР.

Это назначение последовало за отставкой Майка Хьюстона (Mike Houston) с поста председатель совета директоров.

В настоящее время Дингл является генеральным директором и главным финансовым директором Teichmann, разноплановой группы компаний, специализирующихся на многопрофильных строительных услугах, горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Teichmann также является крупнейшим акционером BlueRock.

BlueRock сообщила, что Роб Кролл (Rob Croll) стал новым директором без исполнительных полномочий с немедленным вступлением в должность.

Он вошел в совет директоров в июне 2021 года в качестве независимого директора.

«Это новый захватывающий этап для BlueRock, пережившей трудные времена из-за пандемии Covid-19 и экстремальных погодных условий. Они задержали ввод в эксплуатацию качественно нового завода мощностью 1 млн тонн руды в год и открытие основного карьера, которые были направлены на глубокую оптимизацию экономического потенциала», — сказал директор компании Роб Кролл.

Он добавил: «Анализ высокого уровня, завершенный в июне/июле этого года, указал четкий, но сложный путь к оптимизации производства, что, в свою очередь, позволит нам воспользоваться сильной динамикой алмазного рынка».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





