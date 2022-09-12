Эксклюзив
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Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
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15 августа 2022
У BlueRock Diamonds изменения в совете директоров
Это назначение последовало за отставкой Майка Хьюстона (Mike Houston) с поста председатель совета директоров.
В настоящее время Дингл является генеральным директором и главным финансовым директором Teichmann, разноплановой группы компаний, специализирующихся на многопрофильных строительных услугах, горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве.
Teichmann также является крупнейшим акционером BlueRock.
BlueRock сообщила, что Роб Кролл (Rob Croll) стал новым директором без исполнительных полномочий с немедленным вступлением в должность.
Он вошел в совет директоров в июне 2021 года в качестве независимого директора.
«Это новый захватывающий этап для BlueRock, пережившей трудные времена из-за пандемии Covid-19 и экстремальных погодных условий. Они задержали ввод в эксплуатацию качественно нового завода мощностью 1 млн тонн руды в год и открытие основного карьера, которые были направлены на глубокую оптимизацию экономического потенциала», — сказал директор компании Роб Кролл.
Он добавил: «Анализ высокого уровня, завершенный в июне/июле этого года, указал четкий, но сложный путь к оптимизации производства, что, в свою очередь, позволит нам воспользоваться сильной динамикой алмазного рынка».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished