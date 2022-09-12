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15 августа 2022
Мировой спрос на золото остается стабильным во втором квартале 2022 года
Снижение цены на золото на 6% за квартал повлияло на золотые ETF, отток которых во втором квартале составил 39 тонн. Чистый приток в первом полугодии составил 234 тонны по сравнению со 127 тоннами оттока в первом полугодии 2021 года. Однако снижение во втором квартале, вероятно, задает более слабый тон для ETF во втором полугодии, учитывая потенциальное смягчение прогноза инфляции на фоне продолжающегося роста ставок.
Во втором квартале спрос на золотые слитки и монеты оставался стабильным по сравнению с прошлым годом и составил 245 тонн. Рост спроса пришелся в основном на Индию, Ближний Восток и Турцию, что помогло сбалансировать слабый спрос в Китае, который частично был вызван продолжающимися ограничениями из-за коронавируса, что в первом полугодии привело к 12%-ому снижению мирового спроса на слитки и монеты до 526 тонн.
В ювелирном секторе спрос на золото во втором квартале увеличился на 4%, до 453 тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовало восстановление спроса в Индии на 49% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Высокие показатели в Индии уравновешивают значительное снижение на 28% в Китае, ослабленном карантином из-за коронавируса.
В отчете упоминается, что во втором квартале центральные банки были нетто-покупателями, увеличив официальные резервы в мире на 180 тонн. В первом полугодии нетто-покупки достигли 270 тонн, что соответствует результатам недавнего опроса центральных банков, в котором 25% респондентов заявили, что намерены увеличить свои золотые резервы в следующие 12 месяцев.
В технологическом секторе спрос на золото снизился на 2%, до 78 тонн, по сравнению со вторым кварталом 2021 года, и в результате спрос в первом полугодии 2022 года был незначительно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 159 тонн.
За первое полугодие совокупная добыча на рудниках достигла рекордного уровня в 1 764 тонны, что на 3% больше, чем в первом полугодии 2021 года. Добыча была увеличена за счет некоторых проектов по разработке богатых месторождений и возвращения горнодобывающей промышленности Китая к нормальному уровню после прошлогодних остановок в целях безопасности. Повышение цен на золото в первом квартале, а также экономические трудности и неопределенность привели к всплеску активности по переработке сырья, при этом в первом полугодии общий объем переработки достиг 592 тонн, что на 8% больше, чем в прошлом году.
Старший аналитик подразделения Всемирного совета по золоту по развивающимся странам Европы, Ближнего Востока и Африки Луиза Стрит (Louise Street) прокомментировала:
«В первой половине 2022 года мировой рынок золота поддерживали макроэкономические факторы, такие как галопирующая инфляция и геополитическая неопределенность, но он также столкнулся с препятствиями из-за роста процентных ставок в сочетании с почти беспрецедентным ростом стоимости доллара США. И хотя мы наблюдаем снижение цен по сравнению с исключительно высокими уровнями в первом квартале, золото было одним из самых прибыльных активов в этом году».
Она добавила: «Заглядывая вперед, во втором полугодии 2022 года мы видим как угрозы, так и возможности для золота. Спрос на “безопасную гавань” продолжит поддерживать инвестиции в золото, но дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики и сохраняющийся рост доллара могут создать проблемы. Поскольку многие страны сталкиваются с экономической слабостью, а высокая дороговизна жизни продолжает заставлять сокращать расходы, потребительский спрос снизится, хотя должны быть оазисы роста».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished