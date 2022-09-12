DGCX сотрудничает с компанией по разработке решений в области драгоценных металлов FinMet

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Дубайская биржа золота и сырьевых товаров (Dubai Gold and Commodities Exchange, DGCX) подписала соглашение с компанией FinMet Pte Ltd. Биржа планирует представить новые продукты из золота в своем текущем наборе драгоценных металлов. Пятилетнее соглашение подписали генеральный директор DGCX Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) и управляющий директор FinMet Прамод Мохан (Pramod Mohan).

FinMet, поставщик технологий, торговли, образовательных продуктов и логистики в области драгоценных металлов, вместе с DGCX оценит рынок драгоценных металлов, чтобы в рамках соглашения определить возможности, существующие на мировых рынках. FinMet поможет DGCX определить структуру продуктов для работающих с биржей банков и новых клиентов, которые стремятся к товарной диверсификации для нужд своего бизнеса.

Генеральный директор DGCX Ахмед Бин Сулайем сказал: «Мы рады наладить партнерские отношения с FinMet в рамках нашей более широкой стратегии по разработке новых продуктов, привлекая участников рынка со всего мира. Мы уверены, что глубокие знания и опыт, которые предоставляет FinMet, дадут DGCX глубокое понимание рынков драгметаллов и помогут их развить путем предстоящего выпуска фьючерсов на физическое золото и спотовых контрактов на золото. Благодаря этому сотрудничеству мы можем рассчитывать на создание новых возможностей для более активного проникновения на мировые рынки, которые предлагают трейдерам огромный потенциал и ликвидность».

Соучредитель и управляющий директор FinMet Прамод Мохан сказал: «В FinMet мы рады способствовать развитию рынка драгоценных металлов ОАЭ, который действительно осуществляет значительные изменения для институциональных и корпоративных участников. Контракт удовлетворяет постоянно растущую потребность ОАЭ в ценообразовании, хеджировании и ликвидности золотых слитков с доставкой. С недавним подписанием Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) DGCX теперь может сыграть роль в содействии плавному увеличению объемов торговли между ОАЭ и Индией».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



