Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
DGCX сотрудничает с компанией по разработке решений в области драгоценных металлов FinMet
FinMet, поставщик технологий, торговли, образовательных продуктов и логистики в области драгоценных металлов, вместе с DGCX оценит рынок драгоценных металлов, чтобы в рамках соглашения определить возможности, существующие на мировых рынках. FinMet поможет DGCX определить структуру продуктов для работающих с биржей банков и новых клиентов, которые стремятся к товарной диверсификации для нужд своего бизнеса.
Генеральный директор DGCX Ахмед Бин Сулайем сказал: «Мы рады наладить партнерские отношения с FinMet в рамках нашей более широкой стратегии по разработке новых продуктов, привлекая участников рынка со всего мира. Мы уверены, что глубокие знания и опыт, которые предоставляет FinMet, дадут DGCX глубокое понимание рынков драгметаллов и помогут их развить путем предстоящего выпуска фьючерсов на физическое золото и спотовых контрактов на золото. Благодаря этому сотрудничеству мы можем рассчитывать на создание новых возможностей для более активного проникновения на мировые рынки, которые предлагают трейдерам огромный потенциал и ликвидность».
Соучредитель и управляющий директор FinMet Прамод Мохан сказал: «В FinMet мы рады способствовать развитию рынка драгоценных металлов ОАЭ, который действительно осуществляет значительные изменения для институциональных и корпоративных участников. Контракт удовлетворяет постоянно растущую потребность ОАЭ в ценообразовании, хеджировании и ликвидности золотых слитков с доставкой. С недавним подписанием Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) DGCX теперь может сыграть роль в содействии плавному увеличению объемов торговли между ОАЭ и Индией».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished