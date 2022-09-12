Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
За последние 5 лет в DMCC удвоилось количество китайских компаний
По данным DMCC, в центр были подписаны многие соглашения с китайскими государственными и частными организациями для развития двусторонних торговых отношений, а также были проведены выездные презентации и вебинары для содействия выходу на международные рынки китайских компаний.
В 2020 году в Almas Tower, штаб-квартире DMCC, открылся китайский сервисный центр с поддержкой на китайском языке для работы с клиентами, а в Шэньчжэне было открыто представительство DMCC, чтобы наладить сотрудничество между DMCC и китайскими предприятиями.
В арабском мире ОАЭ являются крупнейшим торговым партнером Китая. В 2021 году Китай также занял первое место в качестве крупнейшего торгового партнера ОАЭ, на его долю приходилось 11,7% от общего объема внешней торговли ОАЭ, а объем ненефтяной торговли между двумя странами составил 212 млрд дирхамов, что на 27% больше по сравнению с 2020 годом и на 19,8% по сравнению с 2019 годом. В первом квартале 2022 года Китай оставался главным торговым партнером ОАЭ, при этом объем двусторонней торговли между двумя странами составил 57 млрд дирхамов. Ожидается, что к 2030 году объем торговли увеличится до 200 млрд долларов.
Председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) сказал: «Китай всегда был важным рынком для DMCC. Это крупнейшая экономика в Азии и вторая по величине в мире, а также крупнейший торговый партнер ОАЭ. В ОАЭ насчитывается более 6 000 китайских компаний, и DMCC гордится тем, что 12% из них базируются на площадке DMCC. В сочетании с ведущей бизнес-экосистемой, инфраструктурой и услугами, предлагаемыми в DMCC, стратегическое расположение Дубая дает нам значительное конкурентное преимущество, когда речь идет о поддержке выхода на международные рынки китайского бизнеса».
Рост обусловлен давними дипломатическими и экономическими отношениями между ОАЭ и Китаем, а также тем, что ОАЭ в числе первых стран присоединились к инициативе «Один пояс, один путь» и всеобъемлющему стратегическому партнерству. В результате ОАЭ в настоящее время являются крупнейшим логистическим центром Китая на Ближнем Востоке, и более 60% торговли Китая в регионе в настоящее время проходит транзитом через ОАЭ.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished