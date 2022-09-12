За последние 5 лет в DMCC удвоилось количество китайских компаний

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В Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) удвоилось число китайских компаний в свободной экономической зоне Дубая. В среднем в неделю там регистрировалось более двух китайских компаний. В настоящее время в DMCC находятся 703 китайские компании, что составляет почти 12% китайских компаний, работающих в ОАЭ.

По данным DMCC, в центр были подписаны многие соглашения с китайскими государственными и частными организациями для развития двусторонних торговых отношений, а также были проведены выездные презентации и вебинары для содействия выходу на международные рынки китайских компаний.

В 2020 году в Almas Tower, штаб-квартире DMCC, открылся китайский сервисный центр с поддержкой на китайском языке для работы с клиентами, а в Шэньчжэне было открыто представительство DMCC, чтобы наладить сотрудничество между DMCC и китайскими предприятиями.

В арабском мире ОАЭ являются крупнейшим торговым партнером Китая. В 2021 году Китай также занял первое место в качестве крупнейшего торгового партнера ОАЭ, на его долю приходилось 11,7% от общего объема внешней торговли ОАЭ, а объем ненефтяной торговли между двумя странами составил 212 млрд дирхамов, что на 27% больше по сравнению с 2020 годом и на 19,8% по сравнению с 2019 годом. В первом квартале 2022 года Китай оставался главным торговым партнером ОАЭ, при этом объем двусторонней торговли между двумя странами составил 57 млрд дирхамов. Ожидается, что к 2030 году объем торговли увеличится до 200 млрд долларов.

Председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) сказал: «Китай всегда был важным рынком для DMCC. Это крупнейшая экономика в Азии и вторая по величине в мире, а также крупнейший торговый партнер ОАЭ. В ОАЭ насчитывается более 6 000 китайских компаний, и DMCC гордится тем, что 12% из них базируются на площадке DMCC. В сочетании с ведущей бизнес-экосистемой, инфраструктурой и услугами, предлагаемыми в DMCC, стратегическое расположение Дубая дает нам значительное конкурентное преимущество, когда речь идет о поддержке выхода на международные рынки китайского бизнеса».

Рост обусловлен давними дипломатическими и экономическими отношениями между ОАЭ и Китаем, а также тем, что ОАЭ в числе первых стран присоединились к инициативе «Один пояс, один путь» и всеобъемлющему стратегическому партнерству. В результате ОАЭ в настоящее время являются крупнейшим логистическим центром Китая на Ближнем Востоке, и более 60% торговли Китая в регионе в настоящее время проходит транзитом через ОАЭ.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





