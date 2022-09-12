«Это ужасно» — президент ЮАР о рухнувшей стене дамбы на заброшенном алмазном руднике

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что обрушение стены дамбы на заброшенном алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в провинции Фри-Стейт было ужасным.

В результате аварии один человек погиб, а четверо до сих пор числятся пропавшими без вести. Также пострадало много имущества и погибли животные.

«Это ужасно. Это действительно ужасно», - приводит слова посетившего пострадавший район президента издание News24.

Он пообещал, что руководство страны окажет первоочередную помощь пострадавшим жителям, чьи дома и имущество были разрушены наводнением.

«Мы собираемся провести расследование, но сейчас давайте сосредоточимся на немедленном восстановлении источников существования наших граждан, - сказал Рамафоса. - В первую очередь бизнес. Мы также выясним, чьи предприятия пострадали, и как нам их поддержать».

Министр минеральных ресурсов и энергетики Гведе Манташе (Gwede Mantashe) ранее заявлял, что компенсации за несчастные случаи и материальный ущерб будет выплачивать компания, владеющая шламовой плотиной.

В 2010 году De Beers продала рудник и хвосты обогащения консорциуму Superkolong Consortium, в который входили местные инвесторы из ЮАР.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





