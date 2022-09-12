Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Это ужасно» — президент ЮАР о рухнувшей стене дамбы на заброшенном алмазном руднике
В результате аварии один человек погиб, а четверо до сих пор числятся пропавшими без вести. Также пострадало много имущества и погибли животные.
«Это ужасно. Это действительно ужасно», - приводит слова посетившего пострадавший район президента издание News24.
Он пообещал, что руководство страны окажет первоочередную помощь пострадавшим жителям, чьи дома и имущество были разрушены наводнением.
«Мы собираемся провести расследование, но сейчас давайте сосредоточимся на немедленном восстановлении источников существования наших граждан, - сказал Рамафоса. - В первую очередь бизнес. Мы также выясним, чьи предприятия пострадали, и как нам их поддержать».
Министр минеральных ресурсов и энергетики Гведе Манташе (Gwede Mantashe) ранее заявлял, что компенсации за несчастные случаи и материальный ущерб будет выплачивать компания, владеющая шламовой плотиной.
В 2010 году De Beers продала рудник и хвосты обогащения консорциуму Superkolong Consortium, в который входили местные инвесторы из ЮАР.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished