Petra Diamonds удвоила скорректированный показатель EBITDA

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За год, закончившийся 30 июня 2022 года, полученный доход Petra Diamonds до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - EBITDA) вырос на 103%, до 264,9 млн долларов США, по сравнению со 130,2 млн долларов в предыдущем году. Проект 2022 увеличил выручку и повысил эффективность работы компании, что вылилось в положительный показатель прибыли.

За отчетный период выручка выросла на 44%, до 585 млн долларов, по сравнению с 406,9 млн годом ранее.

Увеличение выручки от продаж необработанных алмазов было обусловлено ростом сопоставимых цен на 41,5% в годовом исчислении и продажей рекордного количества камней спецразмеров на сумму 89,1 млн долларов.

Проект 2022, о котором было объявлено в 2019 году, направлен на повышение объема производства компании, экономической эффективности и на стратегический поиск поставщиков.

«Мы улучшили бизнес-процессы, чтобы гарантировать, что системы и процессы, разработанные в рамках Проекта 2022, который завершился в этом году, будут продолжать приносить пользу и помогут найти возможности для дальнейшего улучшения положения дел», — заявили в компании.

Petra Diamonds заявила, что производство алмазного сырья увеличилось на 3%, до 3 353 670 каратов, в основном благодаря возобновлению добычи на руднике Вильямсон (Williamson) в Танзании.

В августе 2021 года на этом руднике возобновили работу после 17 месяцев режим поддержания работоспособности.

«Руда с рудника Вильямсон с более низким содержанием алмазов по сравнению с нашими рудниками в ЮАР, и увеличение производства алмазного сырья составило 3%, что в рамках нашего прогноза», - прокомментировали в Petra Diamonds.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





