Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
Petra Diamonds удвоила скорректированный показатель EBITDA
За отчетный период выручка выросла на 44%, до 585 млн долларов, по сравнению с 406,9 млн годом ранее.
Увеличение выручки от продаж необработанных алмазов было обусловлено ростом сопоставимых цен на 41,5% в годовом исчислении и продажей рекордного количества камней спецразмеров на сумму 89,1 млн долларов.
Проект 2022, о котором было объявлено в 2019 году, направлен на повышение объема производства компании, экономической эффективности и на стратегический поиск поставщиков.
«Мы улучшили бизнес-процессы, чтобы гарантировать, что системы и процессы, разработанные в рамках Проекта 2022, который завершился в этом году, будут продолжать приносить пользу и помогут найти возможности для дальнейшего улучшения положения дел», — заявили в компании.
Petra Diamonds заявила, что производство алмазного сырья увеличилось на 3%, до 3 353 670 каратов, в основном благодаря возобновлению добычи на руднике Вильямсон (Williamson) в Танзании.
В августе 2021 года на этом руднике возобновили работу после 17 месяцев режим поддержания работоспособности.
«Руда с рудника Вильямсон с более низким содержанием алмазов по сравнению с нашими рудниками в ЮАР, и увеличение производства алмазного сырья составило 3%, что в рамках нашего прогноза», - прокомментировали в Petra Diamonds.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished