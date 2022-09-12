Mastercard SpendingPulse: розничные продажи в США вырастут на 7,1% в предстоящий праздничный сезон

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Согласно ежегодному прогнозу информационной службы Mastercard SpendingPulse, в предстоящий праздничный сезон розничные продажи в США, за исключением автомобилей, как ожидается, увеличатся на 7,1% в годовом исчислении.

Это включает ожидаемый рост продаж ювелирных изделий в этом году на 2,2% по сравнению с 2021 годом в рамках традиционного сезона праздничных покупок, который длится с 1 ноября по 24 декабря. Ожидается, что по сравнению с 2019 годом продажи ювелирных изделий вырастут на 33,4%.

Одежда (рост на 4,6% в годовом исчислении и на 25,3% за последние три года) и предметы роскоши (рост на 4,4% в годовом исчислении и на 29,6% за последние три года, не включая сюда ювелирные изделия) станут популярными секторами праздничных подарков, которые позволят потребителям встретить новый год стильно.

Праздничный сезон 2021 года был оживленным для ритейлеров (рост +8,5%), поскольку вызванный пандемией отложенный спрос, избыточные сбережения и проблемы с цепочками поставок заставили покупателей пополнять свои тележки в поисках подарков. Ожидается, что в этом году праздничные дни станут еще одним позитивным сезоном для розничной торговли.

В связи с тем, что в этом году праздничные покупки снова начнутся рано, ожидается, что рост розничной торговли в октябре частично замедлится, поскольку потребители ищут ранние предложения. Ожидается, что ключевые рекламные дни, такие как выходные в Черную пятницу, также принесут значительный доход, а канун католического Рождества, который приходится на субботу, станет одним из самых популярных дней для ритейлеров и покупателей, совершающих покупки в последнюю минуту.

Ожидается, что объемы электронной торговли, несмотря на значительный рост в прошлом году, на 4,2% в годовом исчислении и на 69,2% за последние три года, поскольку этот канал остается для потребителей удобным способом сверять цены в режиме реального времени.

Ожидается, что розничные продажи в магазинах вырастут на 7,9% в годовом исчислении и на 10,4% за последние три года.

Сезон отпусков развивает динамику, наблюдаемую этим летом: розничные продажи в США без учета автомобилей в августе выросли на 11,7% в годовом исчислении и на 20,4% по сравнению с 2019 годом.

Онлайн-продажи в августе выросли на 8,9% и 100,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами. В частности, в секторах, связанных с потребительским опытом, включая рестораны, авиакомпании и жилье, наблюдался значительный двузначный рост, говорится в отчете Mastercard SpendingPulse.



Алекс Шишло для Rough&Polished





