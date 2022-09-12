Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
Золотая отрасль Индии нуждается в саморегулируемой организации
Согласно отчету Совета, СРО повысит отраслевые стандарты; будут внедряться улучшенные процедуры и правила и это позволит участникам цепочки создания добавленной стоимости доказать, что они приняли эти стандарты и внедрили эти улучшенные процедуры и правила.
СРО предложит участникам понятный, широко признанный и прошедший независимую проверку бренд — знак того, что им можно и нужно доверять. По мере распространения стандартов и сертификации СРО потребители смогут сразу увидеть, какие предприятия наиболее достойны доверия и клиента. Покупатели будут сотрудничать с этими предприятиями, зная, что могут вести дела с ними конфиденциально. Со временем все больше и больше предприятий захотят воспользоваться преимуществами сертификации. Доверие потребителей будет расти, и отрасль, наконец, сможет реализовать свой потенциал.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished