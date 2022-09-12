Золотая отрасль Индии нуждается в саморегулируемой организации

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За последние годы золотая отрасль Индии развивалась и совершенствовалась. Были предприняты меры для обеспечения большей согласованности и последовательности для улучшения соблюдения и укрепления доверия. Именно поэтому настало время создать саморегулируемую организацию (СРО) для индийской золотодобывающей отрасли, считает Всемирный совет по золоту (World Gold Council).

Согласно отчету Совета, СРО повысит отраслевые стандарты; будут внедряться улучшенные процедуры и правила и это позволит участникам цепочки создания добавленной стоимости доказать, что они приняли эти стандарты и внедрили эти улучшенные процедуры и правила.

СРО предложит участникам понятный, широко признанный и прошедший независимую проверку бренд — знак того, что им можно и нужно доверять. По мере распространения стандартов и сертификации СРО потребители смогут сразу увидеть, какие предприятия наиболее достойны доверия и клиента. Покупатели будут сотрудничать с этими предприятиями, зная, что могут вести дела с ними конфиденциально. Со временем все больше и больше предприятий захотят воспользоваться преимуществами сертификации. Доверие потребителей будет расти, и отрасль, наконец, сможет реализовать свой потенциал.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





