Petra Diamonds выручила 102,9 млн долларов на первом тендере в 2023 финансовом году

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Алмазодобывающая компания Petra Diamonds выручила 102,9 млн долларов от продажи 520 011 каратов на первом тендере в 2023 финансовом году.

Компания продала большую часть дорогостоящих отдельных камней ювелирного качества, в частности, с рудника Куллинан (Cullinan) в ЮАР.

«Это привело к увеличению нашей средней реальной цены на 21% по сравнению с шестым тендером в 2022 финансовом году, что более чем компенсирует снижение сопоставимых цен на 4,5%», — сказал генеральный директор Ричард Даффи (Richard Duffy).

«Мы видим сильную заинтересованность в цветных и крупных бесцветных камнях, в то время как цены на мелкие камни продолжили недавную тенденцию к росту. Слабый спрос в Китае привел к относительному ценовому давлению на камни в диапазоне от 0,75 карата до 5 каратов», - добавил он.

Даффи сказал, что, хотя Petra ожидает некоторую волатильность цен в краткосрочной перспективе, учитывая текущую макроэкономическую ситуацию, компания по-прежнему полагается на прогнозируемый дефицит предложения в среднесрочной и долгосрочной перспективе на рынке алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





