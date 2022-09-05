Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
Вчера
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
Petra Diamonds выручила 102,9 млн долларов на первом тендере в 2023 финансовом году
Компания продала большую часть дорогостоящих отдельных камней ювелирного качества, в частности, с рудника Куллинан (Cullinan) в ЮАР.
«Это привело к увеличению нашей средней реальной цены на 21% по сравнению с шестым тендером в 2022 финансовом году, что более чем компенсирует снижение сопоставимых цен на 4,5%», — сказал генеральный директор Ричард Даффи (Richard Duffy).
«Мы видим сильную заинтересованность в цветных и крупных бесцветных камнях, в то время как цены на мелкие камни продолжили недавную тенденцию к росту. Слабый спрос в Китае привел к относительному ценовому давлению на камни в диапазоне от 0,75 карата до 5 каратов», - добавил он.
Даффи сказал, что, хотя Petra ожидает некоторую волатильность цен в краткосрочной перспективе, учитывая текущую макроэкономическую ситуацию, компания по-прежнему полагается на прогнозируемый дефицит предложения в среднесрочной и долгосрочной перспективе на рынке алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished