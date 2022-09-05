Diamond Fields открывает новую золотоносную зону в Буркина-Фасо

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Компания Diamond Fields Resources недавно завершила первый этап буровых работ на своем теперь переименованном золотом проекте Каскады (Cascades) в Буркина-Фасо. Выявленные ресурсы золота составляют 264 тыс. унций при содержании 1,52 грамма на тонну руды.

Проект Каскады включает в себя лицензию на участок Wuo Land и смежную лицензию на участок Wuo Land 2 площадью 243 км2, где с помощью дистанционного зондирования и полевых работ уже были определены несколько геологоразведочных объектов.

Компания заявила, что первоначальные результаты недавно завершенного бурения на проекте Каскады подтверждают наличие значительной новой золотоносной зоны в районе Wuo Land 2.

«Открытие новой золоторудной зоны на проекте Каскады свидетельствует об эффективности процесса разведки, осуществленной опытной командой, а также о значительном потенциале ресурсов проекта», — сказал генеральный директор Diamond Fields Джон Макглойн (John McGloin).

Он добавил: «Недавние исследования были проведены профессионально и дали ценные дополнительные данные, которые облегчат будущие работы на множестве новых и уже определенных объектах в рамках проекта Каскады».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





