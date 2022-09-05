«585*ЗОЛОТОЙ» увеличивает продажи часов за счет запуска новых брендов

Сегодня Новости

Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» расширяет ассортимент часов, в том числе за счет заключения новых договоров поставки с мировыми брендами.

Аналитики прогнозируют падение продаж в рознице на российском рынке в целом на конец 2022 года до 34%, хотя и с дальнейшим медленным, но устойчивым восстановлением.

Это связано с уходом ряда брендов, сокращением импорта, нарушением логистических цепочек, ростом цен в условиях резкого подорожания комплектующих и себестоимости производства, снижением трафика в торговые центры.

Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» расширяет линейку часов собственных торговых марок и крупных мировых брендов. В условиях сбоя логистических цепочек развитие ассортимента и диверсификация портфеля брендов поспособствует росту продаж и предоставит клиентам сети выбор из лучших вариантов.

В августе 2022 года департамент анализа, прогнозирования и исследований сети «585*ЗОЛОТОЙ» отметил рост суммы продаж часов на 26% относительно аналогичного периода 2021 года.

В начале сентября сумма продаж выросла на 10%, а по отдельным моделям наблюдается двукратный рост. В основном это было достигнуто за счет поставок новых коллекций и маркетинговых акций.

В портфеле брендов сети сейчас часы 45 марок из 12 стран.



Алекс Шишло для Rough&Polished





