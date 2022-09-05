Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
Вчера
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«585*ЗОЛОТОЙ» увеличивает продажи часов за счет запуска новых брендов
Аналитики прогнозируют падение продаж в рознице на российском рынке в целом на конец 2022 года до 34%, хотя и с дальнейшим медленным, но устойчивым восстановлением.
Это связано с уходом ряда брендов, сокращением импорта, нарушением логистических цепочек, ростом цен в условиях резкого подорожания комплектующих и себестоимости производства, снижением трафика в торговые центры.
Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» расширяет линейку часов собственных торговых марок и крупных мировых брендов. В условиях сбоя логистических цепочек развитие ассортимента и диверсификация портфеля брендов поспособствует росту продаж и предоставит клиентам сети выбор из лучших вариантов.
В августе 2022 года департамент анализа, прогнозирования и исследований сети «585*ЗОЛОТОЙ» отметил рост суммы продаж часов на 26% относительно аналогичного периода 2021 года.
В начале сентября сумма продаж выросла на 10%, а по отдельным моделям наблюдается двукратный рост. В основном это было достигнуто за счет поставок новых коллекций и маркетинговых акций.
В портфеле брендов сети сейчас часы 45 марок из 12 стран.
Алекс Шишло для Rough&Polished