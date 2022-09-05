HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair и Salon de TE успешно завершились

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Согласно пресс-релизу Совета по развитию торговли в Гонконге (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC), успешно завершились офлайн мероприятия 41-ой выставки HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair и 10-ого Salon de TE.

В этом году была принята новая гибридная модель EXHIBITION+, включающая и онлайн, и офлайн мероприятия. Она привлекла более 6 200 отраслевых покупателей и более 25 000 посетителей, покупающих изысканные часы.

Онлайн-мероприятия продлятся до 6 октября. На сегодняшний день HKTDC уже организовал более 1200 деловых встреч. Таким образом, большее число мировых производителей часов смогли изучить возможности для бизнеса через онлайн-платформу.

11 сентября успешно завершились офлайн мероприятия 41-й выставки HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair и 10-го Salon de TE. На площадке World Brand Piazza, организованной Salon de TE, были представлены 12 известных международных брендов.

Заместитель гендиректора HKTDC София Чонг (Sophia Chong) сказала: «Хотя многие отрасли по всему миру, в том числе часовая, сильно пострадали от пандемии, мы рады видеть, что недорогие часы класса люкс пользуются большим спросом на рынке и что часы с инновационными технологиями и экологичными элементами являются частью новой тенденции моды. В этом году на двух выставках был представлен широкий ассортимент модной высококачественной продукции известных брендов. Участники смогли капитализировать выручку из возможностей розничной торговли, появившихся благодаря недавней выплате государственных потребительских ваучеров».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





