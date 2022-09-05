Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
Вчера
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Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
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22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair и Salon de TE успешно завершились
В этом году была принята новая гибридная модель EXHIBITION+, включающая и онлайн, и офлайн мероприятия. Она привлекла более 6 200 отраслевых покупателей и более 25 000 посетителей, покупающих изысканные часы.
Онлайн-мероприятия продлятся до 6 октября. На сегодняшний день HKTDC уже организовал более 1200 деловых встреч. Таким образом, большее число мировых производителей часов смогли изучить возможности для бизнеса через онлайн-платформу.
11 сентября успешно завершились офлайн мероприятия 41-й выставки HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair и 10-го Salon de TE. На площадке World Brand Piazza, организованной Salon de TE, были представлены 12 известных международных брендов.
Заместитель гендиректора HKTDC София Чонг (Sophia Chong) сказала: «Хотя многие отрасли по всему миру, в том числе часовая, сильно пострадали от пандемии, мы рады видеть, что недорогие часы класса люкс пользуются большим спросом на рынке и что часы с инновационными технологиями и экологичными элементами являются частью новой тенденции моды. В этом году на двух выставках был представлен широкий ассортимент модной высококачественной продукции известных брендов. Участники смогли капитализировать выручку из возможностей розничной торговли, появившихся благодаря недавней выплате государственных потребительских ваучеров».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished